Golünü attı, Kocaelispor maçına geldi

Kocaelispor’un başarılı geçen sezonların ardından bu sezon 1. Lig takımlarından Menemenspor’da forma giyen Ali Keten, İzmir ekibinde formayı kaptı. Memenen’de bu sezon 6 lig, 1 de kupa maçına çıkan Keten, Menemen’in bu hafta sonu İstanbulspor’u 2-1 mağlup ettiği maçta müthiş bir kafa golüne imza atmış ve galibiyetin mimarlarından olmuştu. Başarılı futbolcu Kocaelispor – Fatsa Belediyespor maçını izleyenler arasındaydı. Locadan maçı takip eden Keten’e Kocaelispor’un eski yöneticilerinden Mesut Volkan Sezgin ve Kocaelispor’un eski kulüp müdürü İlker Uzel ile Bahri Yavuz dönemindeki kimi yöneticiler de eşlik etti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz