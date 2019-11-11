Devamı gelsin Mervo!..

Kocaelispor’un bu sezon profesyonel olan genç forveti Mervan Yusuf Yiğit, Kocaelispor A takım formasına “Merhaba” dedi. Son bölümlerde Burak Süleyman’ın yerine giren genç futbolcunun heyecanı görülmeye değerdi. 27 Haziran 2001 doğumlu Mervan futbola 12 yaşında Şirinspor’da başladı. Ardından Kartepe Gençlerbirliği ve Kartepe Belediyespor’un ardından geçen sezon başında Kocaelispor’a geldi. Mervan’ın bu sezon Elit U-19 takımında Afyon ve Rize’ye golleri bulunuyor.