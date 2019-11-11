Bravo KAPI!..

Kocaelispor’da rakip savunma oyuncularına geçit vermediği için “Kapı” olarak nam salan futbolcusu Kemal Can Aydemir, Fatsa maçında da çok başarılıydı. Taha Batuhan’ın yokluğunda savunmada Mesut ile oynayan Kapı Kemal ikinci yarıda attığı golle takımını 3-0 öne geçirdi. Zaman zaman savunmada yaptığı sürpriz çıkışların yanı sıra sağlam ve tatlı sert futbolu ile öne çıkan Aydemir, geçen hafta oynanan Alemdağ maçında üst direğe takılmıştı. 28 Mart 1994 Karamürsel doğumlu isim bu sezonki ilk golünü atarken, geçen yıl da Play-Off maçında Çorum’a harika bir kafa golü atmıştı.