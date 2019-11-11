Kocaelispor’da rakip savunma oyuncularına geçit vermediği için “Kapı” olarak nam salan futbolcusu Kemal Can Aydemir, Fatsa maçında da çok başarılıydı. Taha Batuhan’ın yokluğunda savunmada Mesut ile oynayan Kapı Kemal ikinci yarıda attığı golle takımını 3-0 öne geçirdi. Zaman zaman savunmada yaptığı sürpriz çıkışların yanı sıra sağlam ve tatlı sert futbolu ile öne çıkan Aydemir, geçen hafta oynanan Alemdağ maçında üst direğe takılmıştı. 28 Mart 1994 Karamürsel doğumlu isim bu sezonki ilk golünü atarken, geçen yıl da Play-Off maçında Çorum’a harika bir kafa golü atmıştı.
Bugün 15:10 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 15:11 TSİ
Bravo KAPI!..
Kocaelispor’da rakip savunma oyuncularına geçit vermediği için “Kapı” olarak nam salan futbolcusu Kemal Can Aydemir, Fatsa maçında da çok başarılıydı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz