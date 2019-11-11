Kültür Müdürlüğü personeli, Atatürk Sergisi’ni gezdi

Tarihi Tren Garı Sergi Salonu’nda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda açılışı yapılan, “Büyük Dahi Gazi Mustafa Kemal Atatürk” sergisi büyük ilgi görüyor. Atatürk’ün manevi kızı olan Sabiha Gökçen’in manevi oğlu Tarihçi Yazar Mimar Eriş Ülger’in kişisel koleksiyonundan Mustafa Kemal Atatürk’e ait orijinal fotoğrafların ve özel eşyaların bulunduğu sergiyi son alarak İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü personeli ziyaret etti.

DUYGUSAL ANLAR YAŞANDI

İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Ercan Yamen, İl Halk Kütüphanesi Müdürü Adil Üğüten, Güzel Sanatlar Şube Müdürü Ahmet Özsağır, Körfez Halk Eğitim Müdürü Sergülen Kurt, Müdür Yardımcısı Nilüfer Özdemir, şube müdürleri, müze personeli, halk eğitim öğretmenleri ile daire personeli hazır bulunduğu ziyarette Araştırmacı Ezgi Yeşilyurt, Atatürk’e ait 150 obje ve 300 tablonun yer aldığı değerli eserler hakkında ziyaretçileri bilgilendirirken, yaptığı sunum da zaman zaman konukları duygulandırdı.