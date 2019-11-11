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Karikatür Yarışması’nda ödüller sahiplerini buldu

İzmit Belediyesi tarafından düzenlenen ve 3 gün süren Pişmaniye Festivali’nde “Ben Çizdim, Sen Pişmaniye Anlat” adlı karikatür yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi
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İzmit Belediyesi tarafından 3-5 Ekim tarihleri arasında düzenlenen ve birçok etkinliğin gerçekleştiği Pişmaniye Festivali’nde “Ben Çizdim, Sen Pişmaniye Anlat” adlı karikatür yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi. İzmit Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nde gerçekleşen törende ödüller, Birim Müdürü Dilek Alp tarafından takdim edildi.

ÇEŞİTLİ KATEGORİLER

650 katılımın gerçekleştiği “Ben Çizdim, Sen Pişmaniye Anlat” yarışmada En Romantik Karikatür Ödülü’nün sahibi Feyza Nur Kaya, En İzmit’çe Karikatür Ödülü’nün sahibi Gözde Sungur, En Yaratıcı Karikatür Ödülü’nün sahibi Merve Cingöz, En Komik Karikatür Ödülü’nün sahibi Nilüfer Balcı oldu. Karikatürist Onur Karagöz’ün de katıldığı ödül töreni renkli geçerken, dereceye girenler bu tarz etkinliklerin yaratıcılığı arttırdığını belirterek sağlanan imkân nedeniyle İzmit Belediyesi’ne teşekkür ettiler.

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