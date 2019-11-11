Ayhan Acar'ın acı günü...

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Hal Müdürü Ayhan Acar'ın kayınpederi, Şuayip Yılmaz(83) hayatını kaybetti. Geçen hafta evde abdest almak isterken düşen Yılmaz, bir haftadır yoğun bakımdaydı. Dün gece itibariyle durumu kötüleşen Şuayip Yılmaz hastanede hayatını kaybetti. Şuayip Yılmaz, bugün Sarıhocalar Köy Camii’nde öğle namazında defnedildi.
Kocaeli Gazetesi olarak ailesi ve sevenlerine sabır dileriz...
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz