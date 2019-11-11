Seymen Koleji öğrencileri Ata'yı özlemle andı

Sosyal Bilimler Zümresi tarafından düzenlenen programın sunuculuğunu Sosyal Bilgiler öğretmeni Ali Erdoğan yaptı. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Coğrafya öğretmeni Sema Yılmaz Hançel duygu dolu sözlerle yaptı. Okul spor salonunda düzenlenen tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. 3. sınıf öğrencilerinden oluşan koro, Müzik öğretmenleri Berk Yayman ve Oğuz Özzeren yönetiminde seslendirdiği şarkılar ile davetlilere duygulu anlar yaşattı.

TEK YÜREK VE TEK SESLE ATAM İZİNDEYİZ

Ortaokul öğrencilerinin okuduğu şiirlerle devam eden anma törenine, Kurucu Temsilcisi Hamiyet Satı, Lise Müdürü Gülistan Tireli, İlkokul ve Ortaokul Müdürü Ercan Demir, Müdür Yardımcıları öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı. Okulda yapılan törenin ardından Sembol Alışveriş ve Yaşam Merkezi’nde de duygu dolu bir tören düzenleyen Seymen Koleji öğrencileri “Tek Yürek ve Tek Sesle Atam İzindeyiz” dedi.