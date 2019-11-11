Mustafa Kemal Atatürk, Başiskele’de anıldı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ölüm yıldönümü nedeniyle tüm Türkiye’de ve dünyada çeşitli törenlerle anıldı. O törenlerden biri de Başiskele’de gerçekleştirildi. Başiskele Kaymakamlığı Tören Alanı’nda düzenlenen resmi törenlere Başiskele Kaymakamı Atilla Kantay, Başiskele Garnizon Komutanı Deniz Albay Ali Eker, Başiskele Belediye Başkanı M. Yasin Özlü’ye vekaleten Başkan Yardımcısı Şaban Bayram, İlçe Emniyet Müdürü Mücahit Kesgin, Başiskele İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemil Akkaya, siyasi parti temsilcileri, Başiskele Belediyesi meclis üyeleri, birim müdürleri, ilçe protokolü, kamu kurum ve kuruluşları temsilcileri, üst düzey subaylar, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

ANITA ÇELENK BIRAKILDI

Başiskele’deki törenler, saat 08.50’de Atatürk anıtına Kaymakam Atilla Kantay, Garnizon Komutanı Ali Eker, Başiskele Belediye Başkan Yardımcısı Şaban Bayram ve diğer siyasi parti temsilcilerinin çelenk bırakması ile başladı. Çelenk töreninin ardından program günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalarla devam etti. Saatler 09.05’i gösterdiği zaman ilçe genelinde sirenler çalındı. İki dakikalık saygı duruşunun ardından, Başiskele’de coşkuyla İstiklal Marşı okundu. Göndere çekilen Türk bayrağı da yarıya indirildi. Resmî törenlerin ardından protokol üyeleri, Kocaeli Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan resim sergisini gezdi.