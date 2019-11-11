Macbeth, yeni sezonun ilk oyunu olarak 19 Ekim’de Kocaeli seyircisiyle buluşmuştu. Şimdiye kadar, 9 temsil yapan Macbeth’i, 4 bin 608 sanatsever izledi. Kocaeli seyircisinin Kocaeli Şehir Tiyatroları oyunlarından olan Guguk Kuşu ve Küheylan’dan tanıdığı Yunus Emre Bozdoğan’ın yönettiği Macbeth’inhem rejisi hem de oyuncuların performansları ile beğeni topladığı öğrenildi.
Bugün 16:09 TSİ- Kültür-Sanat Güncelleme: Bugün 16:11 TSİ
Macbeth’e ilgi sevindirdi
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları tarafından sahnelenen Macbeth oyununa ilginin yoğun olduğu kaydedildi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz