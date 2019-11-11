Macbeth’e ilgi sevindirdi

Macbeth, yeni sezonun ilk oyunu olarak 19 Ekim’de Kocaeli seyircisiyle buluşmuştu. Şimdiye kadar, 9 temsil yapan Macbeth’i, 4 bin 608 sanatsever izledi. Kocaeli seyircisinin Kocaeli Şehir Tiyatroları oyunlarından olan Guguk Kuşu ve Küheylan’dan tanıdığı Yunus Emre Bozdoğan’ın yönettiği Macbeth’inhem rejisi hem de oyuncuların performansları ile beğeni topladığı öğrenildi.