Kardelen Anaokulu’nda Atatürk özlemi

Ulusal kurtuluş savaşının lideri ve Türkiye Cumhuriyeti’nin yegâne başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Gebze’de faaliyet gösteren Özel Kardelen Anaokulu’nda gerçekleştirilen törenlerle anıldı. Okul öğrencileri tarafından hazırlanan çeşitli etkinlikler, davetliler ile buluşturuldu. Özel Kardelen Anaokulu’nda faaliyet gösteren miniklerin 10 Kasım heyecanı görülmeye değerdi.

‘TAM BAĞIMSIZ TÜRKİYE’

10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü nedeniyle açıklamalarda bulunan Kardelen Anaokulu ve Kreş Kurucusu Şükran Gümüş, “Ülkemizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün hedefleri doğrultusunda tam bağımsız bir Türkiye için evlatlarımızı yetiştirmeye gayret edeceğiz. Bu uğurda açtığı yolda ilerlemeyi kendimize şiar edineceğiz. Çocuklarımızla düzenlediğimiz programda şiirler okuduk. Atamızın hayat hikayesini ve mücadelesini yaşadığı zorlukları Millî Mücadele yıllarını bu ülkenin ne zorluklarla kazanıldığını öğrencilerimize görsel videolar eşliğinde izlettik” dedi.