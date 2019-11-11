Derince’de Atatürk saygı ile anıldı

Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 81. yıl dönümünde yurt genelinde gerçekleşen törenlerle anıldı. Derince’de gerçekleşen törenlerin ilk durağı İlçe Kaymakamlığı oldu. Derince İlçe Kaymakamlığı bahçesindeki anma töreni, Derince Kaymakamı Cemil Aksak, Garnizon Komutanı Dz. Kd. Albay Metin Eyiyürekli ve Derince Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Şirin’in Atatürk Anıtına çelenk sunumuyla başladı. Çelenk sunumunun ardından saat 09.05’te çalan sirenler eşliğinde 2 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ve ardından İstiklal Marşımız okundu. İlçe Kaymakamlığı’nda düzenlenen çelenk sunumunun tamamlanmasının ardından Sabancı Ortakları ve Çalışanları İlkokulu’nda bir anma programı düzenlendi.

ŞİİRLER OKUNDU, BELGESEL İZLENDİ

Bu yıl Çınarlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin düzenlediği protokol, vatandaşlar ve öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği 10 Kasım Atatürk’ü Anma Programı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Çınarlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Selman Utkan’ın günün anlam ve önemini belirten konuşması ile devam eden program ‘Yenilikçi 10 Kasım’ adlı tiyatronun sahnelenmesi ile devam etti. Atatürk’ün sevdiği şarkıların icrası ve şiirlerin okunmasıyla devam eden programda ‘Son Balo’ ve ‘Nasıl Söylerim’ adlı belgeseller de yayınlandı. Sabancı Ortakları ve Çalışanları İlkokulu’nda düzenlenen anma programı protokol tarafından resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere hediyelerinin takdim edilmesiyle sona erdi.