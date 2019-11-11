Karamürsel’de Ata’ya saygı

Karamürsel’de düzenlenen törenler ilk olarak Atatürk anıtına çelenk bırakılması ile başlandı. Saat 09.05’te sirenlerin çalmasıyla birlikte iki dakikalık saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı’nın okunmasıyla birlikte göndere çekilen bayraklar yarıya indirildi ve ilk tören sona erdi. Daha sonra Karamürsel Kültür Merkezi’nde devam eden etkinlikler çerçevesinde Karamürsel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan gösteriler sahnelendi.

ATATÜRK’ÜN HAYATI

Etkinliğin açılış konuşmasını gerçekleştiren Karamürsel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Âdem Çalık, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü saygı ve özlemle andıklarını söyledi. Ardından söz alan İlçe Kaymakamı Osman Aslan Canbaba da gençlere seslenerek, Atatürk’ün 10. Yıl Nutku ’nu okumalarını tavsiye etti. Konuşmaların ardından Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün hayatı sinevizyon gösterisi ile sahnelendi.

DERECEYE GİRENLERE ÖDÜL

Etkinlikler çerçevesinde 10 Kasım Atatürk’ü Anma sebebiyle ilçe genelinde düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere İlçe Kaymakamı Osman Aslan Canbaba, Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Sadık Eroğlu ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Çakır tarafından ödülleri verildi.