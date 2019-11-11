Kocaeli Vanlılar Derneğinde Fırat Güler seçilmiş başkan

İzmit Fethiye Caddesi Karagöz İş Hanı’nda bulunan dernek binasında gerçekleşen olağan üstü kongrede üyelerin çoğunluğunun oyunu alan Fırat Güler, başkanlığa seçilerek yönetim kurulunu basına tanıttı. Olağanüstü kongre divan başkanlığını onursal başkan Ömer Gögerçin yaparken, Kocaeli Çaldıranlılar Derneği Başkanı Metin Anık ve eski başkan Murat Gögerçin de yeni başkana destek verdi.
DERNEK YÖNETİM KURULU
Fırat Güler (Başkan)
Orhan Çelikhası
Hüseyin Öztekin
Timur Gögerçin
Umut Lokman Acar
Memduh Acar
Zeydi Anter
Bayram Türkoğlu
Halis Karaboğa
Tuncer Dağtekin
DENETİM KURULU
Enis Temel
Adnan Sönmez
Ümit Yıldız
Hüsnü Gögerçin
Ünal Salaz
Umut Can Altun
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz