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Kocaeli Vanlılar Derneğinde Fırat Güler seçilmiş başkan

Geçtiğimiz aylarda Kocaeli Vanlılar Derneği’nde başkanlığı bırakan Murat Gögerçin'in yerine vekaleten bakan Fırat Güler, olağanüstü kongreyle Kocaeli Vanlılar Derneği Başkanı oldu
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İzmit Fethiye Caddesi Karagöz İş Hanı’nda bulunan dernek binasında gerçekleşen olağan üstü kongrede üyelerin çoğunluğunun oyunu alan Fırat Güler, başkanlığa seçilerek yönetim kurulunu basına tanıttı. Olağanüstü kongre divan başkanlığını onursal başkan Ömer Gögerçin yaparken, Kocaeli Çaldıranlılar Derneği Başkanı Metin Anık ve eski başkan Murat Gögerçin de yeni başkana destek verdi.

DERNEK YÖNETİM KURULU

Fırat Güler (Başkan)

Orhan Çelikhası

Hüseyin Öztekin

Timur Gögerçin

Umut Lokman Acar

Memduh Acar

Zeydi Anter

Bayram Türkoğlu

Halis Karaboğa

Tuncer Dağtekin

DENETİM KURULU

Enis Temel

Adnan Sönmez

Ümit Yıldız

Hüsnü Gögerçin

Ünal Salaz

Umut Can Altun

 

Bugün 16:17 TSİ - Yaşam

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