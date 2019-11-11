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Büyükşehir, “kültürel mirasa” sahip çıkıyor

Büyükşehir Belediyesi, şehrin sınırları içerisinde bulunan tarihi ve kültürel mirasları korumak adına personellere ‘Kültürel Miras’ eğitimi düzenledi
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Köklü bir tarihi geçmişe sahip olan Kocaeli, birçok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi de şehrin sınırları içerisinde bulunan bu tarihi ve kültürel mirasları korumak için Etüt ve Proje Şube ile Tarihi Mekânlar ve Kent Estetiği Şube Müdürlüğü’ne bağlı çalışan personellere ‘Kültürel Miras’ eğitimi verdi.

KÜLTÜREL MİRAS EĞİTİMİ

Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığı ve İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı teknik personelinin katıldığı kültürel miras eğitiminde; Tarihi Mekânlar ve Kent Estetiği Şube Müdürü Volkan Şenel tarafından ‘Kocaeli’nin Tarihi ve Kültürel Mirası’ adlı bir sunum yapıldı. Yapılan sunumda; Kocaeli şehrinin tarihi ve kültürel miras potansiyeli, bu potansiyelin korunmasına yönelik Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığı çalışmalar ve kültürel mirasın korunması noktasında dikkat edilmesi gereken hususlara dikkat çekildi.

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