Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 16:19 TSİ- Ekonomi G: Bugün 16:22 TSİ

Hyundai’den bir yenilik daha

Otomotiv devi Hyundai, gelecekteki modelleri için yepyeni bir hız sabitleyici geliştirdi. Matematiksel ve istatistiksel yöntemler kullanarak çalışan sistem, maksimum güvenlik sağlıyor. Akıllı hız sabitleyicisi aynı zamanda yarı-otonom sürüş deneyimine de olanak sağlıyor.
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Hyundai Motor Grubu, yepyeni bir teknoloji daha geliştirerek otomotiv endüstrisine katkıda bulunmaya devam ediyor. Makine öğrenimi baz alınarak geliştirilen yeni teknoloji hız sabitleyici (SCC), Gelişmiş Sürücü Yardım Sistemi (ADAS) özelliği içinde yapay bir zeka (AI) bulunduruyor.  raca yerleştirilen kameralar, sensörler ve algılayıcılar sürücünün alışkanlıklarını ve sürüş tarzını bir sistemde birleştiriyor ve merkezi bilgisayara gönderiyor. Bilgisayar daha sonra sürücünün düzenini belirlemek için toplanan bilgilerden ilgili ayrıntıları çıkarıyor.

ÜÇ BÖLÜME AYRILDI

Bu süreçte makine öğrenme algoritması denilen yapay zeka teknolojisi uygulanıyor. Şürüş esnasındaki hız ve aradaki takip mesafesi de sürücünün reflekslerine ve kullanım tarzına göre ayarlanmış oluyor. Sürüş düzeni de üç bölüme ayrılıyor; Öndeki araçlara olan mesafe, hızlanma ve tepki verme. Tüm bu düzende kullanılan bilgisayarın amacı, sürüş keyfini ve güvenliği artırmak. Hyundai, gelecekteki modellerinde bu sisteme yer vererek olası kazaların önüne geçmek isterken aynı zamanda yarı-otonom sürüş deneyiminin yaşanmasına da ağırlık veriyor.

Bugün 16:19 TSİ - Ekonomi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

İzmit'te vatandaş o ürüne yöneldi mask
İzmit'te vatandaş o ürüne yöneldi
Vergi harç ve cezalar yüzde 22.58 zamlanacak mask
Vergi harç ve cezalar yüzde 22.58 zamlanacak
Türkiye’nin akaryakıt ihtiyacını karşıladı mask
Türkiye’nin akaryakıt ihtiyacını karşıladı
Demirer: En uygun makinaları en uygun fiyattan veriyoruz! mask
Demirer: En uygun makinaları en uygun fiyattan veriyoruz!
Öz: Türkiye’de asansör konusunda ulusal marka olmak için yola çıktık! mask
Öz: Türkiye’de asansör konusunda ulusal marka olmak için yola çıktık!
Enflasyon rakamları açıklandı! mask
Enflasyon rakamları açıklandı!
Anket İzmit Belediyesi 190 aracı kiralamalı mı, satın mı almalı?
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B
"FETÖ ile flört et, hamile kal, şimdi de bakireyim diye gez" mask
"FETÖ ile flört et, hamile kal, şimdi de bakireyim diye gez"
SSK emeklisine 4 müjde birden mask
SSK emeklisine 4 müjde birden
Gebze'de zabıta ve vatandaşlar arasında arbede mask
Gebze'de zabıta ve vatandaşlar arasında arbede
Üçyol tıkandı mask
Üçyol tıkandı
Yangın nedeniyle eğitime ara verildi mask
Yangın nedeniyle eğitime ara verildi
İzmit'te vatandaş o ürüne yöneldi mask
İzmit'te vatandaş o ürüne yöneldi

GALERİ

İzmit’te işçilerin kaldığı konteyner yandı mask
İzmit’te işçilerin kaldığı konteyner yandı
İzmit'te feci cinayet! mask
İzmit'te feci cinayet!
Yoldan geçenler kokuyu fark etti, ekipler harekete geçti mask
Yoldan geçenler kokuyu fark etti, ekipler harekete geçti
İş yerine giren hırsız çaldığı bozuk paralarla yakalandı mask
İş yerine giren hırsız çaldığı bozuk paralarla yakalandı
Sağır ve dilsiz oğlunu öldürdü! mask
Sağır ve dilsiz oğlunu öldürdü!
Karamürsel'de kan donduran olay! mask
Karamürsel'de kan donduran olay!
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL