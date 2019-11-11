Büyükakın, Ak Plastik Fabrikasını ziyaret etti

Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Gebze Beylikbağı’nda faaliyetleri sürdüren plastik sektörünün önde gelen kuruluşlarından olan AK Plastik fabrikasını ziyaret ederek çalışanlarla birlikte öğlen yemeği yedi. Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Böyet ve ekibi tarafından karşılanan Başkan Büyükakın’a, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak, Bölge Koordinatörü İbrahim Pehlivan, Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi ve il protokolü eşlik etti. Ziyarette fabrika alanını gezen ve çalışanlarla sohbet eden Başkan Büyükakın, “Ülkemizin gelişimi için alın teri dökerek üretim gerçekleştiren tüm emekçi kardeşlerime çok teşekkür ediyorum” dedi.