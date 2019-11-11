Ziraat en sevilen banka seçildi

Brand Week İstanbul 2019’da gerçekleştirilen ödül töreninde Ziraat Bankası adına ödülü Bankacılık Operasyonları ve İletişim Genel Müdür Yardımcısı Ali Kırbaş aldı. Ödül töreni sonrası açıklamalarda bulunan Ali Kırbaş şunları söyledi: “Bankamız geçtiğimiz 8 yılda verimli bir dönüşüm süreci geçirdi. Bu süreçte önceliğimiz hep müşteri memnuniyeti oldu. Müşterilerimize daha hızlı, daha güvenli, daha kolay, daha faydalı hizmet verebilmek için çalıştık ve çalışmaya devam ediyoruz. Tabii ki geldiğimiz bu nokta bizim için yeterli olmayacak. Daha fazla çalışarak, kendimizi daha fazla geliştirerek önümüzdeki yıllarda da müşterilerimizin gönlündeki yerimizi muhafaza etmeyi sürdüreceğiz. Gücümüzü bu ülkenin değerleriyle harmanlayarak yarınlarımıza ışık tutmaya devam edeceğiz. Ülkemizin bilançosu her zaman bankamızın bilançosundan önce geldi.”