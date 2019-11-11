Ata’ya mektuplarla ilginç Türk bayrağı

Yaptıkları çalışmayla, Atatürk’ün ışığında birleşerek, hep birlikte Türkiye’yi oluşturdukları mesajını vermek istediklerini belirten partililerden Kartepe İlçe Eğitim Kültür Sanat Biriminden Emrullah Turan, Eda Yılmaz ve İlçe Gençlik Kollarından Sümeyye Üstüntaş, Atatürk’ün hayatını anlatan resim sergisi de açtı. Etkinlikte kısa bir konuşma yapan Kartepe İlçe Başkanı Haluk Tamyüksel, Atatürk’ü saygı ve minnetle andıklarını söyledi.