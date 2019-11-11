Yaptıkları çalışmayla, Atatürk’ün ışığında birleşerek, hep birlikte Türkiye’yi oluşturdukları mesajını vermek istediklerini belirten partililerden Kartepe İlçe Eğitim Kültür Sanat Biriminden Emrullah Turan, Eda Yılmaz ve İlçe Gençlik Kollarından Sümeyye Üstüntaş, Atatürk’ün hayatını anlatan resim sergisi de açtı. Etkinlikte kısa bir konuşma yapan Kartepe İlçe Başkanı Haluk Tamyüksel, Atatürk’ü saygı ve minnetle andıklarını söyledi.
Bugün 16:23 TSİ- Siyaset Güncelleme: Bugün 16:25 TSİ
Ata’ya mektuplarla ilginç Türk bayrağı
10 Kasım dolayısı ile İYİ Parti Kartepe ilçe teşkilatınca hazırlanan ve parti binası önünde düzenlenen "Ata'ya Mektup" etkinliğinde, not kağıtlarına yazılan mektuplar kırmızı zemin üzerine yapıştırılarak, ilginç bir Türk bayrağı oluşturuldu
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz