Köseköy Lojistik Merkezi’nde terk edilen vagonlar mecliste

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turan tarafından yazılı olarak cevaplandırılması talebiyle Köseköy Lojistik Merkezi'nde atıl durumda onlarca vagon bulunduğu iddialarını sordu. Basında yer alan “Köseköy Lojistik Merkezi'nde atıl durumda bulunan onlarca vagon olduğu, 5 yılı aşkın bir süredir burada çürümeye terk edildiği, vagonların daha önce Gebze-Haydarpaşa arasında hizmet veren banliyö treni vagonları olduğu, vagonların 5 yıl önce hizmet vermekte olduğu..” ifadelerini hakkında Gergerlioğlu şu soruları yöneltti:

“KAÇ YILDIR O NOKTADA BEKLETİLMEKTEDİR?”

Köseköy Lojistik Merkezi'nde atıl durumda onlarca vagon bulunduğu iddiaları doğru mudur? Bu iddialar doğruysa Kocaeli Köseköy Lojistik Merkezi'nde atıl durumda onlarca vagon neden bulunmaktadır? Bu vagonlar neden atıl bir şekilde bekletilmektedir? Köseköy Lojistik Merkezi'nde atıl durumda onlarca vagon olduğu iddiaları doğruysa bu vagonlar kaç yıldır o noktada bekletilmektedir?

“YAPILAN ÇALIŞMALAR NELERDİR?”

Köseköy Lojistik Merkezi'nde atıl durumda onlarca vagon olduğu iddiaları doğruysa bu vagonlar ne için bekletilmektedir? Bu vagonlar fabrikalarda tekrar yapıldıktan sonra kullanılacak mıdır? Bakanlığınız bu vagonlar ile ilgili ne yapmayı planlamaktadır? Bakanlığınıza iletilmiş bu konu hakkında bir şikayet var mıdır? Son 5 yılda kullanılmayan vagonlar ile ilgili yapılmış çalışmalar nelerdir?