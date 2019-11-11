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Bugün 16:25 TSİ- Kültür-Sanat G: Bugün 16:27 TSİ

Kafede tiyatro oynadılar

Yazarlığını ve yönetmenliğini genç girişimci iş kadını olan ve aynı zamanda sanatçı kişiliği ile bilinen Zeynep Dorri Jannat'ın yapmış olduğu, eğitici-eğlendirici-bilgilendirici çocuk ve aile oyunu olan ‘Milan'ın  Düşleri’ isimli tiyatro oyunu; özel bir kafede seyirciyle buluştu
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Telefon bağımlılığını anlatan ve gerçek hayattaki konuların işlendiği oyun; daha önce de Alternatif Tiyatro ve Bilnet Okulları'nda oynandı ve çok büyük bir beğeni aldı. Ailelerin çok severek izlediği oyunda lise öğrencileri olan Mert Kaan Börekçi, Rüzgar Lorenz, Doğa Akçil, Şengül Akçil, Mert Cengizhan Dere ve  Emir Özaydın sahne alıyor.

Bugün 16:25 TSİ - Kültür-Sanat

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