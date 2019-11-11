Kafede tiyatro oynadılar

Telefon bağımlılığını anlatan ve gerçek hayattaki konuların işlendiği oyun; daha önce de Alternatif Tiyatro ve Bilnet Okulları'nda oynandı ve çok büyük bir beğeni aldı. Ailelerin çok severek izlediği oyunda lise öğrencileri olan Mert Kaan Börekçi, Rüzgar Lorenz, Doğa Akçil, Şengül Akçil, Mert Cengizhan Dere ve Emir Özaydın sahne alıyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz