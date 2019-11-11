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Yeniden Refah Gebze, Atatürk’ü andı

Yeniden Refah Partisi Gebze İlçe Başkanı Engin Kılıç, 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.
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Yeniden Refah Partisi Gebze İlçe Başkanı Engin Kılıç, 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Kılıç mesajında, “Atatürk, cumhuriyetin ilanıyla birlikte dışa bağlı olmadan, tam bağımsız bir ülke, millet olmamız için adımlar atmıştır. Yerli ve milli düşünceye sahip bir liderdir. Öncülük ettiği Milli Mücadele hareketi ile milletimizin esarete asla boyun eğmeyeceğini bütün dünyaya göstermiştir. Bizler tarih boyunca, dünyaya huzur ve saadet getirmiş bir ecdadın varisleriyiz. Vefatının 81‘inci yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk‘ü, Milli Mücadele kahramanlarımızı ve bu vatan için canını vermiş bütün şehitlerimizi rahmet ve şükranla anıyoruz”

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