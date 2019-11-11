O şoförden Atatürk’e büyük saygısızlık

Geçtiğimiz yıl kasım ayında, durakta bekleyen engelli çocuk ve annesine yardım ederek, çocuğu kucağında otobüse taşıyan, engelli çocuk için güzergahını değiştiren ve bu hareketi ile takdir toplayan otobüs şoförü Yakup Sağlam’ın, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 81’nci ölüm yıldönümünde yaptığı paylaşım tepkilere neden oldu.

‘İMANINIZI SORGULAYIN’

Otobüs şoförü Yakup Sağlam'ın, sosyal medya hesabı üzerinden, “Ezan okunduğunda kılını kıpırdatmayan, müziğin sesini dahi kısmayanlar, bir siren sesi ile esas duruşa geçiyorlarsa, imanını sorgulasın” ifadelerini kullanması büyük tepkilere neden oldu. Sağlam’ın paylaşımının altına eleştiri içeren onlarca yorum geldi.