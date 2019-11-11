Kocaeli'de öğrenciler Atatürk için koştu

Bilgi Küpü Okullarının geçtiğimiz yıl Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü anmak ve adını sonsuza kadar yaşatmak için düzenlemeye başladığı ‘Atatürk Koşusu’ bu yıl da yoğun katılım ve duygu dolu anlar eşliğinde Bilgi Küpü Yeşilova Kampüs yerleşkesinde gerçekleşti. 2. Düzenlenen koşuda, genç kızlar, genç erkekler, yıldız kızlar, yıldız erkekler olmak üzere 4 kategoride 1000 metre ve 1500 metre olmak üzere koşuldu. Büyük heyecana ve çekişmeye sahne olan koşuda öğrenciler dereceye girmek için yoğun çaba sarf ettiler.

Yarış sonunda genç erkekler kategorisinde 1. Diren Sağlam 2. Orhan Solgun 3. Resul Ünel oldu. Genç Kızlar kategorisinde 1. Elif Serbes 2. Handan Bulut ve 3. Aksena Çelik oldu. Diğer kategorilerde ise sonuçlar şu şekilde gerçekleşti. Yıldız Erkekler kategorisinde 1. Kaan Ayyıldız 2. Abdulkadir Kutay 3. Fatih Utanç olurken Yıldız Kızlar kategorisinde 1. Ezgi Yakasız 2. Janset Mira Albayrak ve 3. İse Ayşegül Nisa Özel oldu.

DERECEYE GİRENLERE ÖDÜLLERİ TÖRENLE VERİLDİ.

Çekişmeli geçen Bilgi Küpü Okulları 2. Geleneksel Atatürk Koşusunda dereceye giren öğrenciler için Kampüs Yeşilova yerleşkesi okul bahçesinde ödül töreni gerçekleştirildi. Ödül töreni saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın okunmasıyla başlarken açılış konuşması için Bilgi Küpü Okulları Kurucu Müdürü Kenan DEMİR Kürsüye geldi. Demir Konuşmasında tüm katılımcılara geldikleri için teşekküre ederken

Spora ve sanata verdikleri öneme değindi ve gelecek yıl 3.sünü düzenleyecekleri Atatürk Koşusuna öğrencileri tekrar davet etti. Kenan DEMİR’in konuşmasının ardından ödül törenine geçildi.

Kürsüye İlk önce Genç Erkekler 1.si Diren Sağlam davet edilirken ödülünü Bilgi Küpü Okulları Kurucu Müdürü Kenan DEMİR verdi. 2. Olan Orhan Solgun’un ödülünü ortaokul müdürü Gülsüm Özdemir verirken 3. Olan Resul Ünel’in ödülünü ise beden eğitimi ve spor öğretmeni Mustafa Gökhan Yürekli takdim etti.

Genç Kızlar kategorisinde 1. Olan öğrenci Elif Serbes’e ödülünü Kampüs Müdürü Hasan Işıktekiner verirken 2.olan Handan Bulut’a ödülünü İlkokul Müdürü Yasemin Uslusoy verdi. 3. Olan Aksena Çelik ise ödülünü beden eğitimi ve spor öğretmeni Hasan Abanoz’dan aldı. Bu iki gruba ödüllerin verilmesiyle daha küçük yaş grubunda dereceye giren öğrenciler olan yıldızlar kategorisi ödül törenine geçildi. Yıldız Erkekler kategorisinde 1. Olan Kaan Ayyıldız ödülünü Anadolu ve Fen Lisesi Barış Çakar verirken 2. Olan Abdulkadir Kutay’a ödülünü rehberlik ve koçluk kooedinatörü Fatma Sever verdi. 3.lük kürsüsüne çıkan Fatih Utanç ödülünü halkla ilişkiler koordinatörü Nevin Aksoy takdim etti.

Son kategori olan Yıldız Kızlar kategorisinde 1. olan Ezgi Yakasız’a ödülünü yetenek dersleri koordinatörü İltan Uzuner verirken 2. Olan öğrenci Janset Mira Albayrak ödülünü yabancı diller koordinatörü Nurçin Baksi’den alırken 3. Olan Ayşegül Nisa Özer ödülünü beden eğitimi ve spor öğretmeni Elif Kezer’den aldı.

Ödüllerin verilmesiyle hatıra fotoğrafına geçilirken fotoğrafların çekilmesiyle birlikte tüm katılımcılar hep birlikte öğle yemeği yediler ve ardından okullarına geçtiler.