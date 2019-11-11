Geleceğe nefes için 63 fidan dikildi

Tüm yurtta 2 Bin 23 noktada 11 Milyon fidan dikmeyi hedefleyen Tarım ve Orman Bakanlığı’nın projesi büyük ilgi gördü. 81 ilde aynı anda belirli bölgelerde fidan diken vatandaşlar, ‘Bugün fidan yarın nefes’ hedefiyle ilimizde Gebze Pelitli bölgesinde daha önce yangında kül olan alanda 3 saatte 10 bin fidan dikti. Fidan dikme törenine Vali Hüseyin Aksoy, Vali Yardımcısı Dursun Balaban, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Garnizon Komutanı Tuğamiral Yalçın Payal, İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Osman Aslan, AKP İl Başkanı Mehmet Ellibeş, MHP İl Başkanı Aydın Ünlü, AKP Dilovası İlçe Başkanı Osman Akbulut, Sakarya Orman Bölge Müdür Yardımcısı Halil Karademir, Gençlik ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar, İl Milli Eğitim Müdürü Fehmi Rasim Çelik, AKP İl Kadın Kolları Başkanı Serpil Yılmaz, Gebze Ticaret Odası Başkanı Nail Çiler, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

AYRI BİR ÖNEM KAZANMIŞTIR

Saygı duruşun ve İstiklal Marşı okunmasının ardından konuşan Sakarya Orman Bölge Müdür Yardımcısı Halil Karademir, “Sanayileşme, Hava kirliliği ve orman yangınlarının olumsuz etkilerinin arttığı günümüzde; ülkemizin orman sahasını ve ağaç servetini çoğaltmak, erozyon kontrolünü teşvik ederek su ve bitki arasında bozulan dengeyi yeniden oluşturmak, biyolojik çeşitliliği geliştirmek, çevre değerlerini korumak, ekonomik, ekolojik ve sosyal açıdan büyük öneme sahip olan ormanlarımızı korumak, sürdürülebilir şekilde yönetmek ve gelecek nesillerimiz için yurdumuzu daha sağlıklı ve yaşanabilir kılmak ayrı bir önem kazanmıştır” dedi.

3 SAAT İÇİNDE 11 MİLYON FİDAN

Karademir, “Bu yılki Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığımızca ülkemizde ağaç ve orman sevgisini geliştirmek, toplumun bütün kesimlerinin çevreye olan duyarlılıklarına katkı sağlamak ve toplumda çevre konusunda farkındalığı artırmak amacı ile öğrencilerden, askeri birliklere, sivil toplum örgütlerinden kamu kurum ve kuruluşlarına, esnafından işçisine, kısaca 7 den'77'ye toplumun bütün kesimlerinden vatandaşlarımızın katılımıyla ‘Bugün fidan, Yarın nefes’, ‘Geleceğe Nefes’ slogan ve etkinlikleri ile 81 ilimizde aynı anda 2023 noktada 3 saat içinde tam 11 milyon fidanın toprakla buluşması planlanmış ve dünya rekoru hedeflenmiştir. Kocaeli ilimizde 41 lokasyonda 63 Bin fidan, toprakla buluşturulacaktır” dedi.

‘EN MUTLU OLDUĞUM PROGRAM’

Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, “Bu benim 7 alık belediye başkanlığım döneminde katılıp büyük mutluluk duyduğum tek program. Geleceğe nefes olmak için elimizden geleni yapıyoruz. Böyle güzel bir projede herkesin gözlerinin içi gülüyor. Sevgili çocuklar bu ağaçları sizin geleceğiniz için dikiyoruz. Gelecekte daha mutlu olmanız daha güzel bir Türkiye’de yaşamanız için çok şey yapıyoruz ama en önemlisi bence bu. Sayın Cumhurbaşkanımıza, sayın bakanımıza ve sayın valimiz ile emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı

‘ORMAN ORANIMIZ YÜZDE 42’

Vali Hüseyin Aksoy ise, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından bugün Milli Ağaçlandırma Günü olarak kabul edildi. Kocaeli olarak da bugün alandayız ve seferberlikte yer alıyoruz. İlimiz yüzde 42’lik orman varlığı ile orman bakımında zengin illerden birisi. Bunu daha iyi noktaya getirmek adına önemli çalışmalar gerçekleştiriliyor. Hep birlikte el ele verdiğimizde ne tür sonuçlar çıkacağını bugün göreceğiz. Etkinliğimizin hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı. Akabinde fidan dikme etkinliği gerçekleştirildi

FİDAN DİKİLEN BÖLGELER

GEBZE

Pelitli: 10.000 fidan

Mudarlı: 1.500 fidan

Kargalı: 1.500 fidan

Pelitli (yol kenarı) : 500 fidan

Mudarlı (yol kenarı) : 500 fidan

Mehmet Tuğrul Tekbulut A.L: 900 fidan

Organize Sanayi Bölgesi: 400 fidan

TOSB: 200 fidan

GEPOSB: 200 fidan

KÖRFEZ

Sipahiler: 2.000 fidan

Kutluca: 500 fidan

Alihocalar: 500 fidan

Sevindik İlkokulu: 300 fidan

DİLOVASI

Yağcılar: 6.000 fidan

Yahya Kaptan Anadolu Lisesi: 300 fidan

Demirciler: 500 fidan

İMES: 200 fidan

Organize Sanayi Bölgesi: 200 fidan

MİOSB: 200 fidan

KOSB: 200 fidan

GEBKİM: 200 fidan

Mermerciler: 200 fidan

KARTEPE

Karaabdülbaki: 1500 fidan

Osmangazi İlkokulu-Güldeste İmam Hatip Ortaokulu-Kartepe Özel Eğitim Okulu: 1.250 fidan

İZMİT

Kulmahmut: 500 fidan

Hakkaniye İlkokulu: 700 fidan

DERİNCE

Kaşıkçı: 200 fidan

Çakabeyi İlkokulu-15.Kolordu Ortaokulu-Şehit Osman Gazi Çetingöz Anadolu İmam Hatip Lisesi: 1.400 fidan

KANDIRA

Esentepe: 1.000 fidan

Çamkonak: 750 fidan

Kandıra Anadolu Lisesi – 600 fidan

BAŞİSKELE

Doğantepe: 6.000 fidan

Camidüzü: 6.000 fidan

Bahçecik: 2.500 fidan

Yeniköy Denizdibi İlkokulu-Mahmutpaşa Ortaokulu-Kullar Kartonsan Ortaokulu-Altınkent İmam Hatip Ortaokulu-Gübretaş Ortaokulu: 1.200 fidan

Servetiye-Servetiyekarşı-Doğantepe-Camidüzü: 3.900 fidan

KARAMÜRSEL

Çamdibi: 1.500 fidan

Karamürsel Bekir İlhami Ortaokulu-Gazanfer Bilge Ortaokulu-Güzel Kıyı Ortaokulu-Nejdet Calp İlkokulu-Karapınar İlkokulu: 800 fidan

Fulacık-Çamdibi-Avcıköy: 2.500 fidan

GÖLCÜK

Cahit Külebi İlkokulu-Şirinköy İlkokulu-Ömer Seyfettin Ortaokulu-İhsaniye Çiftlik İlkokulu: 1.300 fidan

Siretiye: 1.200 fidan

ÇAYIROVA

Şekerpınar İmam Hatip Ortaokulu-Şekerpınar Ortaokulu-Ertuğrul Kurtoğlu Anadolu Lisesi: 600 fidan

DARICA

Barbaros İlkokulu: 600 fidan