Geleceğe nefes için 63 fidan dikildi

Tüm yurtta 2 Bin 23 noktada 11 Milyon fidan dikmeyi hedefleyen Tarım ve Orman Bakanlığı’nın projesi büyük ilgi gördü. 81 ilde aynı anda belirli bölgelerde fidan diken vatandaşlar, ‘Bugün fidan yarın nefes’ hedefiyle ilimizde Gebze Pelitli bölgesinde daha önce yangında kül olan alanda 3 saatte 10 bin fidan dikti. Fidan dikme törenine Vali Hüseyin Aksoy, Vali Yardımcısı Dursun Balaban, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Garnizon Komutanı Tuğamiral Yalçın Payal, İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Osman Aslan, AKP İl Başkanı Mehmet Ellibeş, MHP İl Başkanı Aydın Ünlü, AKP Dilovası İlçe Başkanı Osman Akbulut, Sakarya Orman Bölge Müdür Yardımcısı Halil Karademir, Gençlik ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar, İl Milli Eğitim Müdürü Fehmi Rasim Çelik, AKP İl Kadın Kolları Başkanı Serpil Yılmaz, Gebze Ticaret Odası Başkanı Nail Çiler, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.
AYRI BİR ÖNEM KAZANMIŞTIR
Saygı duruşun ve İstiklal Marşı okunmasının ardından konuşan Sakarya Orman Bölge Müdür Yardımcısı Halil Karademir, “Sanayileşme, Hava kirliliği ve orman yangınlarının olumsuz etkilerinin arttığı günümüzde; ülkemizin orman sahasını ve ağaç servetini çoğaltmak, erozyon kontrolünü teşvik ederek su ve bitki arasında bozulan dengeyi yeniden oluşturmak, biyolojik çeşitliliği geliştirmek, çevre değerlerini korumak, ekonomik, ekolojik ve sosyal açıdan büyük öneme sahip olan ormanlarımızı korumak, sürdürülebilir şekilde yönetmek ve gelecek nesillerimiz için yurdumuzu daha sağlıklı ve yaşanabilir kılmak ayrı bir önem kazanmıştır” dedi.
3 SAAT İÇİNDE 11 MİLYON FİDAN
Karademir, “Bu yılki Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığımızca ülkemizde ağaç ve orman sevgisini geliştirmek, toplumun bütün kesimlerinin çevreye olan duyarlılıklarına katkı sağlamak ve toplumda çevre konusunda farkındalığı artırmak amacı ile öğrencilerden, askeri birliklere, sivil toplum örgütlerinden kamu kurum ve kuruluşlarına, esnafından işçisine, kısaca 7 den'77'ye toplumun bütün kesimlerinden vatandaşlarımızın katılımıyla ‘Bugün fidan, Yarın nefes’, ‘Geleceğe Nefes’ slogan ve etkinlikleri ile 81 ilimizde aynı anda 2023 noktada 3 saat içinde tam 11 milyon fidanın toprakla buluşması planlanmış ve dünya rekoru hedeflenmiştir. Kocaeli ilimizde 41 lokasyonda 63 Bin fidan, toprakla buluşturulacaktır” dedi.
‘EN MUTLU OLDUĞUM PROGRAM’
Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, “Bu benim 7 alık belediye başkanlığım döneminde katılıp büyük mutluluk duyduğum tek program. Geleceğe nefes olmak için elimizden geleni yapıyoruz. Böyle güzel bir projede herkesin gözlerinin içi gülüyor. Sevgili çocuklar bu ağaçları sizin geleceğiniz için dikiyoruz. Gelecekte daha mutlu olmanız daha güzel bir Türkiye’de yaşamanız için çok şey yapıyoruz ama en önemlisi bence bu. Sayın Cumhurbaşkanımıza, sayın bakanımıza ve sayın valimiz ile emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı
‘ORMAN ORANIMIZ YÜZDE 42’
Vali Hüseyin Aksoy ise, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından bugün Milli Ağaçlandırma Günü olarak kabul edildi. Kocaeli olarak da bugün alandayız ve seferberlikte yer alıyoruz. İlimiz yüzde 42’lik orman varlığı ile orman bakımında zengin illerden birisi. Bunu daha iyi noktaya getirmek adına önemli çalışmalar gerçekleştiriliyor. Hep birlikte el ele verdiğimizde ne tür sonuçlar çıkacağını bugün göreceğiz. Etkinliğimizin hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı. Akabinde fidan dikme etkinliği gerçekleştirildi
FİDAN DİKİLEN BÖLGELER
GEBZE
Pelitli: 10.000 fidan
Mudarlı: 1.500 fidan
Kargalı: 1.500 fidan
Pelitli (yol kenarı) : 500 fidan
Mudarlı (yol kenarı) : 500 fidan
Mehmet Tuğrul Tekbulut A.L: 900 fidan
Organize Sanayi Bölgesi: 400 fidan
TOSB: 200 fidan
GEPOSB: 200 fidan
KÖRFEZ
Sipahiler: 2.000 fidan
Kutluca: 500 fidan
Alihocalar: 500 fidan
Sevindik İlkokulu: 300 fidan
DİLOVASI
Yağcılar: 6.000 fidan
Yahya Kaptan Anadolu Lisesi: 300 fidan
Demirciler: 500 fidan
İMES: 200 fidan
Organize Sanayi Bölgesi: 200 fidan
MİOSB: 200 fidan
KOSB: 200 fidan
GEBKİM: 200 fidan
Mermerciler: 200 fidan
KARTEPE
Karaabdülbaki: 1500 fidan
Osmangazi İlkokulu-Güldeste İmam Hatip Ortaokulu-Kartepe Özel Eğitim Okulu: 1.250 fidan
İZMİT
Kulmahmut: 500 fidan
Hakkaniye İlkokulu: 700 fidan
DERİNCE
Kaşıkçı: 200 fidan
Çakabeyi İlkokulu-15.Kolordu Ortaokulu-Şehit Osman Gazi Çetingöz Anadolu İmam Hatip Lisesi: 1.400 fidan
KANDIRA
Esentepe: 1.000 fidan
Çamkonak: 750 fidan
Kandıra Anadolu Lisesi – 600 fidan
BAŞİSKELE
Doğantepe: 6.000 fidan
Camidüzü: 6.000 fidan
Bahçecik: 2.500 fidan
Yeniköy Denizdibi İlkokulu-Mahmutpaşa Ortaokulu-Kullar Kartonsan Ortaokulu-Altınkent İmam Hatip Ortaokulu-Gübretaş Ortaokulu: 1.200 fidan
Servetiye-Servetiyekarşı-Doğantepe-Camidüzü: 3.900 fidan
KARAMÜRSEL
Çamdibi: 1.500 fidan
Karamürsel Bekir İlhami Ortaokulu-Gazanfer Bilge Ortaokulu-Güzel Kıyı Ortaokulu-Nejdet Calp İlkokulu-Karapınar İlkokulu: 800 fidan
Fulacık-Çamdibi-Avcıköy: 2.500 fidan
GÖLCÜK
Cahit Külebi İlkokulu-Şirinköy İlkokulu-Ömer Seyfettin Ortaokulu-İhsaniye Çiftlik İlkokulu: 1.300 fidan
Siretiye: 1.200 fidan
ÇAYIROVA
Şekerpınar İmam Hatip Ortaokulu-Şekerpınar Ortaokulu-Ertuğrul Kurtoğlu Anadolu Lisesi: 600 fidan
DARICA
Barbaros İlkokulu: 600 fidan
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz