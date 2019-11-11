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Bugün 17:16 TSİ- Yaşam G: Bugün 17:21 TSİ

Değişim ile çiçek aç!

Uluslararası Farkındalık Festivali’nin Kasım ayı durağı, Körfez manzarasına doyacağınız, değişim ile çiçek açacağınız Kocaeli olacak!
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Türkiye ve dünyanın dört bir yanından katılımcıların buluşacağı Farkındalık Festivali kapsamında fiziksel, zihinsel, enerjisel açıdan tüm bünyeyi etkileyen, yenileyen ve arındıran çok güçlü değişim teknikleri uygulanacak. Sizi günlük hayatın rutininden çıkarıp stresi, korkuyu, depresyonu atmanızı ve anda kalmanın muhteşemliğini yaşamanızı sağlayacak “Değişim Teknikleri” ile buluşacağınız festival,  hayatınızın en güzel haftasonu molası olacak. İstanbul’un yanıbaşında ister kendiniz ister sevdiklerinizle beraber katılabilir, hep birlikte değişmenin tadını çıkarabilirsiniz.

Festival “Değişim ile Çiçek Aç!” temasıyla hazırlanıyor. Her an, her durum ve her yaşta iyiye, güzele, pozitife doğru değişmenin mümkün olduğunu hatırlatmayı ve yaşatmayı amaçlıyor. Muhteşem deniz manzarası eşliğinde konforlu bir haftasonu geçirmek;sağlık, spor, eğlence ve huzurla değişmek için harika bir fırsat!

FESTİVALDE NELER VAR?

Enerji Merkezi Çalışmaları: Özgüven, Yaratıcılık, İçsel Güç ve Saf Sevginin geliştirilmesine yönelik 4 özel çalışma! Fiziksel, zihinsel, duygusal ve ruhsal olarak dengeye ulaşmak,  farkındalığı yükseltmek için!

Değişim Programları:

Korkuyu Aşma Sanatı: Felç edici korku duygusunu aşma ve doyasıya yaşama sevinci!

Stres Yönetimi: Strese neden olan olaylara ve durumlara verilen tepkileri doğallıkla yönetme becerisi!

Anda Kalma Sanatı: Şimdide olmanın ve farkındalıkla yaşam sürmenin tadını çıkarmak, yapılan işlere odaklanmanın verimliliğini yaşamak için! 

Depresyondan Özgürleşme Sanatı: Yaşama sevinci tükendiğinde karanlığa gömülmek yerine, yaşama daha fazla tutunma gücü!

İnteraktif Söyleşi: Festivalin zirvesi interaktif söyleşidetüm sorulara cevaplar var!

Hemen Her Konuda, Değişime ve Gelişime Yönelik Kitaplar

Coşkuyla Katılabileceğiniz Dans Gösterileri

Program Detayı:

23 Kasım Cumartesi

11:00 Kök Enerji Merkezi Çalışması - Özgüvenin Geliştirilmesi

12:30 Kahvaltı

14:00 Sağlıklı Yaşam Vakfı Semineri

14:30 Korkuyu Aşma Sanatı

15:30 Stres Yönetimi

17:00 Pelvis Enerji Merkezi Çalışması- Yaratıcılığın Geliştirilmesi

18:45 Akşam Yemeği

19:45 Dans Gösterileri

20:00 İnteraktif Söyleşi - Tüm Sorulara Cevaplar

24 Kasım Pazar

08:00 Karın Enerji Merkezi Çalışması – İçsel Gücün Geliştirilmesi

09:30 Kahvaltı

12:30 Anda Kalma Sanatı

13:30 Depresyondan Özgürleşme Sanatı

15:00 Göğüs Enerji Merkezi Çalışması- Saf Sevginin Geliştirilmesi

Festivale aileniz, iş arkadaşlarınız, dostlarınız, sevdiklerinizle ya da bireysel olarak rahatlıkla katılabilirsiniz.

Kayıt ve detaylı bilgi için:

T. 0 533 251 75 83 - 0 545 502 55 25 – 0535 695 00 26

www.festivalbudur.org , info@festivalbudur.org

facebook/festivalbudur.org

instagram/festival_budur

twitter/festival_budur

Bülten hakkında bilgi

0 543 301 03 27

 

Bugün 17:16 TSİ - Yaşam

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