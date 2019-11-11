Hava yarın(salı) puslu, çarşamba az bulutlu. Perşembe günü hafif sağanak yağış var. Cuma çok bulutlu, cumartesi açık ve az bulutlu hava bekleniyor. En yüksek sıcaklık yarın(salı) ve çarşamba 25, perşembe 23, cuma 21, cumartesi 22 derece. Gece sıcaklıkları da 13-15 derece arası değişecek.
Dün 22:40 TSİ- Gündem Güncelleme: Dün 22:44 TSİ
Meteoroloji'den yağmur uyarısı!
Pastırma sıcakları bu hafta perşembe gününe kadar devam edecek. Perşembe günü ise yağmur olasılığı var. Diğer günler hava yine açık, az bulutlu geçecek.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz