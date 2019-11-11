Dün 22:40 TSİ - Gündem

Meteoroloji'den yağmur uyarısı!

Pastırma sıcakları bu hafta perşembe gününe kadar devam edecek. Perşembe günü ise yağmur olasılığı var. Diğer günler hava yine açık, az bulutlu geçecek.