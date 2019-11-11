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Tübitak Kocaeli'de şoförler alacak

TÜBİTAK Ulusal Metroloji Enstitüsü en son yayınladığı ilan ile Kocaeli'de 2 kişilik deneyimli şoför alımı yapacağını belirtti. Belirtilen şartları taşıyan adayların başvuru işlemlerini İŞKUR üzerinden gerçekleştirebilecekleri açıklandı.
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TÜBİTAK Ulusal Metroloji Enstitüsü en son yayınladığı ilan ile toplamda 2 kişilik deneyimli şoför alımı yapacağını belirtti. Belirtilen şartları taşıyan adaylar başvuru işlemlerini İŞKUR üzerinden gerçekleştirebilecekleri açıklandı.

TÜBİTAK ŞOFÖR ALIMI ŞARTLARI NEDİR?

Adayların Türkiye vatandaşı olması, kamu haklarını kullanmakta sorun yaşamıyor olması, güvenlik soruşturması hakkında bir problem bulunmamak, en az lise ya da dengi okul mezunu olmak, E ya da C sınıfı sürücü belgesine sahip olmak, şoförlük alanında 2 sene mesleki deneyime sahip olmak ve bu tecrübesini belgelemek, SRC2, SRC4 ve SRC5 psikoteknik ve forklift belgesinin bulunması, ofis programlarını bilen adayların arandığı belirtildi. Tübitak şoför alımlarını Kocaeli'den gerçekleştirecek olup, 2 yıl deneyim şartının yanı sıra en az lise ve dengi okul mezunu adayların başvurularının alınacağını açıklandı. Alım yapılacak kurum ise Tübitak Ulusal Metroloji Enstitüsü için gerçekleştirileceği bildirildi.

ŞOFÖR ALIMI BAŞVURULARI NASIL YAPILACAK?

Tübitak şoför alımı başvuru işlemleri Türkiye İş Kurumu üzerinden yapılacak olup, adaylar resmi İŞKUR adresine giderek belirtilen ilana ulaşıp iş başvuru işlemlerini yapabilir.

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