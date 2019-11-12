Kocaeli'nin suyu bitti!

İSU Genel Müdürü Ali Sağlık, yağış olmaması durumunda bir iki gün içinde Sapancı Gölü’nden su almaya başlayacaklarını açıkladı. Yuvacık Barajı’nda su seviyesinin 10 milyon metreküpün altına düştüğü yıllarda Sapancı Gölü’nden su aldıklarını belirten Sağlık, “Yuvacık Barajı’ndaki su seviyesi 10.71 milyon metreküpe düştü. Yağış olmazsa Sapanca Gölü’nden su almaya başlayacağız. İhtiyaç olması halinde bizim Kocaeli olarak Sapanca Gölü’nden yıllık 30 milyon metreküp su alma hakkımız var” dedi. Kurak geçen yıllarda İSU, ihtiyaç halinde Sapanca Gölü’nden Yuvacık Barajı’na su aktarıyor. Kocaeli'de günlük su kullanımının 370 bin metreküp olduğunu belirten Sağlık, şehrin su sıkıntısı yaşamaması için hazırlık yaptıklarını ve bütün tedbirleri aldıklarını söyledi. Kocaeli’nin en son geçen yıl kurak geçen 10 gün boyunca Sapanca Gölü’nden su aldığı öğrenildi. Yuvacık Barajı’nda doluluk oranı yüzde 21 olarak ölçüldü. Namazgah Barajı’nda ise yüzde 70 doluluk oranıyla 15 milyon 800 bin metreküp su bulunuyor.