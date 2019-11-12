Başkan Ellibeş: “Milletvekillerimize haksızlık ettirmem”

AK Parti Kocaeli İl Başkanlığının haftalık olağan yönetim kurulu toplantısı pazartesi akşamı yapıldı. Yaklaşık 3 saat süren toplantıda 50 kişilik yönetim kurulu eksiksiz hazır bulundu. Gündemde ilçe delege seçimleri, istişare kurulu toplantıları ve “İl yönetimleri mahalle teşkilatlarıyla buluşuyor” programları vardı. AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, toplantı sonrası yaptığı açıklamada, AK Parti Kocaeli Teşkilatının bütün unsurlarıyla milletle iç içe olduğunu kaydetti. Milletvekillerinden, mahalle başkanlarına kadar herkesin üzerine düşen görevi layıkıyla yerine getirdiğini belirterek, şöyle dedi:

MİLLETİMİZİN DERDİYLE DERTLENİYORUZ

“AK Parti’de il başkanı, milletvekili, belediye başkanı, ilçe başkanı makamları yalnızca milletimize hizmet vasıtalarıdır. AK Parti teşkilatının en uç noktasında görev alan arkadaşlarımıza kadar herkes milletimizin derdiyle dertlenip, sorunların çözümü için uğraşır. Bu nedenle 18 yıldır Türkiye’nin 1. partisi olmayı başarıyoruz. Üzerimizdeki sorumluluğun gereği olarak Türkiye’nin kalkınması, gelişmesi, muasır medeniyetler seviyesine ulaşması adına gecesini gündüzüne katan Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde bizler de durmadan çalışıyoruz. Kocaeli teşkilatı bu güçlü yapının en güzel örneklerinden birini oluşturuyor ve daima milletimizden en güçlü desteği alıyor”.

ATA TOHUMU PROJESİNE DESTEK

“Kocaeli’de 7 milletvekilimiz, milletimizle olan bu gönül bağını koparmamak için çok çalışıyor. Hiçbirine haksızlık yapılmasına izin vermem. Geçtiğimiz günlerde DP İl Başkanı Mustafa Nazlıgül’ün sözleri bu anlamda bende hayal kırıklığı yarattı. Özellikle Radiye Sezer Katırcıoğlu’nu hedef alan sözleri çok yersiz olmuştur. Sadece fotoğraf üzerinden, anlamadan yorum yapmıştır. Mustafa Bey, köyleri ne kadar geziyor, oralara ne kadar gidiyor bilmiyorum ama Radiye Hanım köy köy bütün ilçeleri geziyor. Bu geziler sonucu ortaya çıkan en somut işlerden biri Ata Tohumu Projesi’ne verdiği destektir. Kandıra’dan onlarca tohum yerli ürün olarak belirlenmiş, bunlardan kıl, salçalık ve sivri biber olmak üzere 3’ü Ata Tohum Projesi kapsamında koruma altına alınmıştır. Gelecek nesillere bu ürünlerin ulaşması için tescillenmiştir. Böylesine önemli bir çalışmaları küçümsemek yerine, Mustafa Nazlıgül’ün siyasi kimliğini bir kenara bırakıp, milletimize yapılan bu hizmetlerden dolayı AK Parti’yi ve yaptıklarını takdir etmesi, bu işlere vesile olanları kutlaması gerekirdi”.