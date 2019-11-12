CHP'nin eski il başkanlarından Cihan Altunyuva'nın Sakarya'da yaşayan ağabeyi Sakarya esnaflarından saatci Günay Altunyuva (72) yaşamını yitirdi. Geçtiğimiz günlerde ağır bir ameliyat geçiren Günay Altunyuva bir süredir tedavi görüyordu. Dün yaşamını yitiren Altunyuva'nın cenazesi bugün öğleyin 32 Evler Hacı Bayram Cami'nde kılınacak cenaze namazının ardından, yine Sakarya'da toprağa verilecek.
Bugün 09:26 TSİ- Yaşam Güncelleme: Bugün 12:30 TSİ
Cihat Altunyuva'nın acı günü
Cihat Altunyuva'nın Sakarya'da yaşayan ağabeyi Günay Altunyuva(72) hayatını kaybetti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz