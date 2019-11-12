Cihat Altunyuva'nın acı günü

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CHP'nin eski il başkanlarından Cihan Altunyuva'nın Sakarya'da yaşayan ağabeyi Sakarya esnaflarından saatci Günay Altunyuva (72) yaşamını yitirdi. Geçtiğimiz günlerde ağır bir ameliyat geçiren Günay Altunyuva bir süredir tedavi görüyordu. Dün yaşamını yitiren Altunyuva'nın cenazesi bugün öğleyin 32 Evler Hacı Bayram Cami'nde kılınacak cenaze namazının ardından, yine Sakarya'da toprağa verilecek.