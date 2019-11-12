Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 09:26 TSİ- Yaşam G: Bugün 12:30 TSİ

Cihat Altunyuva'nın acı günü

Cihat Altunyuva'nın Sakarya'da yaşayan ağabeyi Günay Altunyuva(72) hayatını kaybetti.
mask
Büyütmek için resme tıklayın

CHP'nin eski il başkanlarından Cihan Altunyuva'nın Sakarya'da yaşayan ağabeyi Sakarya esnaflarından saatci Günay Altunyuva (72) yaşamını yitirdi. Geçtiğimiz günlerde ağır bir ameliyat geçiren Günay Altunyuva bir süredir tedavi görüyordu. Dün yaşamını yitiren Altunyuva'nın cenazesi bugün öğleyin 32 Evler Hacı Bayram Cami'nde kılınacak cenaze namazının ardından, yine Sakarya'da toprağa verilecek.

Bugün 09:26 TSİ - Yaşam

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Faruk Kılıçlar hayatını kaybetti mask
Faruk Kılıçlar hayatını kaybetti
Ayhan Acar'ın acı günü... mask
Ayhan Acar'ın acı günü...
Engin Uztürk babasını kaybetti mask
Engin Uztürk babasını kaybetti
Değişim ile çiçek aç! mask
Değişim ile çiçek aç!
Kocaeli Vanlılar Derneğinde Fırat Güler seçilmiş başkan mask
Kocaeli Vanlılar Derneğinde Fırat Güler seçilmiş başkan
Mustafa Kemal Atatürk, Başiskele’de anıldı mask
Mustafa Kemal Atatürk, Başiskele’de anıldı
Anket İzmit Belediyesi 190 aracı kiralamalı mı, satın mı almalı?
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B
Meteoroloji'den yağmur uyarısı! mask
Meteoroloji'den yağmur uyarısı!
SSK emeklisine 4 müjde birden mask
SSK emeklisine 4 müjde birden
Yangın nedeniyle eğitime ara verildi mask
Yangın nedeniyle eğitime ara verildi
Gebze Belediyesi soruşturma başlattı mask
Gebze Belediyesi soruşturma başlattı
Tramvay artık Plajyolu'nda  mask
Tramvay artık Plajyolu'nda 
Sen gülerken millet ölmeye devam ediyor mask
Sen gülerken millet ölmeye devam ediyor

GALERİ

 Kocaeli’de otomobil kamyonete çarptı: 2 yaralı mask
 Kocaeli’de otomobil kamyonete çarptı: 2 yaralı
İzmit’te işçilerin kaldığı konteyner yandı mask
İzmit’te işçilerin kaldığı konteyner yandı
İzmit'te feci cinayet! mask
İzmit'te feci cinayet!
Yoldan geçenler kokuyu fark etti, ekipler harekete geçti mask
Yoldan geçenler kokuyu fark etti, ekipler harekete geçti
İş yerine giren hırsız çaldığı bozuk paralarla yakalandı mask
İş yerine giren hırsız çaldığı bozuk paralarla yakalandı
Sağır ve dilsiz oğlunu öldürdü! mask
Sağır ve dilsiz oğlunu öldürdü!
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL