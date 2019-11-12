Balkondan düştü hayatını kaybetti!

Edinilen bilgilere göre, Karamürsel Kayacık Mahallesi, Raufdenktaş Bulvarı üzerinde bir apartmanın 2.katında oturan Bekir Gürses (71) isimli vatandaşın düştüğünü gören mahalle sakinleri hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Hızla olay yerine gelen 112 Acil servis ekipleri ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Karamürsel Devlet Hastanesine kaldırılan Gürses, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yaşlı adamın tam olarak ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli tıp kurumuna gönderildiği bildirildi.