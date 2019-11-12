İlimizde 1979-1993 yılları arasında Telekom Müdürü olarak görev yapan Faruk Kılıçlar (78) bu sabah yaşamını yitirdi. KOAH Teşhisiyle tedavi altında tutulan Kılıçlar, bugün ikindiye müteakip Yahya Kaptan Merkez Cami'nde kılınacak cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verilecek. Faruk Kılıçlar evli ve üç çocuk babasıydı.
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Faruk Kılıçlar hayatını kaybetti
Eski Türk Telekom Müdürü Faruk Kılıçlar(78) bu sabah hayatını kaybetti
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz