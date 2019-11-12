Faruk Kılıçlar hayatını kaybetti

İlimizde 1979-1993 yılları arasında Telekom Müdürü olarak görev yapan Faruk Kılıçlar (78) bu sabah yaşamını yitirdi. KOAH Teşhisiyle tedavi altında tutulan Kılıçlar, bugün ikindiye müteakip Yahya Kaptan Merkez Cami'nde kılınacak cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verilecek. Faruk Kılıçlar evli ve üç çocuk babasıydı.