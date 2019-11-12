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2 ayda suyu çekilen gölet, çiftçilerin korkulu rüyası oldu

Kuraklığın yaşandığı Kandıra'da 2 ayda su oranı yüzde 80 azalan Kocakaymaz Ütük Göleti, bölgedeki çiftçilerin korkulu rüyası haline geldi. Suların çekilmesi sonrasında ortaya çıkan bataklık nedeni ile suya ulaşamadıklarını belirten vatandaşlar, hayvanlarının susuz kaldığını söylediler.

İhlas Haber Ajansı
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Kocaeli’nin Kandıra ilçesi sınırları içerisinde bulunan Kocakaymaz Ütük Göleti’nde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ve yağışın olmaması nedeni ile 2 ayda su seviyesi yaklaşık yüzde 80 oranında düştü. Bölgede bulunan köylerde yaşayan çiftçilerin su ihtiyacını karşıladığı gölette su oranın düşmesi ile problemler yaşanıyor. Büyükbaş ve küçükbaş hayvanların su içtiği göletteki su seviyesinin azalması ile ortaya çıkan batak nedeni ile havzada kalan su da kullanılmaz hale geldi. Suyun çekilmesini fırsat bilen olta balıkçıları da Kocaeli ve çevre illerden gölete adeta akın etti. Kıyı bölgelerinde suların çekilmesi ile büyük çatlakların oluştuğu gözlenen gölet havadan görüntülenirken, vatandaşlar suyun azalması ile ortaya çıkan bataklık nedeni ile gölette kalan sudan da faydalanamadıklarını belirtti. Göldeki suyun azalması nedeni ile hayvanlarına kendi imkanları ile su ulaştırmaya çalışan vatandaşlar, göletten su taşıyamadıkları için büyük zorluk yaşadıklarını ifade etti.

SUYUN AZALMASI İLE BATAKLIK ORTAYA ÇIKTI

Yetkililere gölette kalan suyun da yok olmaması için suyun tahliye edildiği kapakların kapatılması konusunda başvuruda bulunduklarını söyleyen İsmet Akgül isimli vatandaş, yaşadıkları problemlere değinerek, “Uzun süredir burası böyle ama yaklaşık 1 aydır yanına yaklaşılmıyor. Suyun azalması nedeni ile bataklık ortaya çıktı. Bundan dolayı da insanlar, hayvanları bataklığa saplanır diye dışarı salamıyor. Hayvanlara ahırda su veriyoruz. Ama bataklık olduğu için tankerlere de su dolduramıyoruz. Biz yetkilileri telefonla aradık. ‘Biz gelip kapakları kapatacağız’ dediler. Ama gelen giden olmadı” dedi.

AHIRA SU TAŞIYARAK HAYVANLARIMIZA SU VERİYORUZ

Gölete yaklaşan hayvanları çamura saplandığı için ahırlarına su taşımak zorunda kaldıklarını ifade eden Sadi Akgül isimli vatandaş ise, “Biz buranın bataklığa dönmesinden dolayı tankerleri doldurmaktan ve hayvanlara su vermekten dolayı sıkıntı yaşıyoruz. Bizim işimiz bu nedenle zorlaşıyor. Tankerleri yanına yaklaşamadığımız için su dolduramıyoruz. Hayvanlar da batıyor. Burada benim hayvanlarım batağa saplandı. Traktörde yaklaşmıyor, çok zorluk yaşıyoruz. Bunun için muhtara müracaat ettik. Ama hala bir buçuk aydır kapaklar açık, su akıyor. Yaklaşık 2 aydır da iyice azaldı. Hayvanlarımıza mecburen ahıra su taşıyarak su veriyoruz. İleride bulunan kanallarda tankerlere su dolduruyoruz. Bir de burada suyun azalmasını fırsat bilenler balık zayiatı yapıyor. Adapazarı, İstanbul, Kandıra, İzmit’ten gelenler balık bırakmadılar. Buradaki hayvanlarda yiyecek bulamıyor” diye konuştu.

Bugün 09:45 TSİ - Gündem

Muhabir İhlas Haber Ajansı

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