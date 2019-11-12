DSP 34. Yaşını Ankara’da kutlayacak

Demokratik Sol Parti İl Başkanı Halim Dedeoğlu 14 Kasım 1985’te kurulan DSP’nin 34. Yıl kutlamaları için Ankara’ya gideceklerini açıkladı. 34. Yıl kutlamaları için İl Başkanı Dedeoğlu’na, il ve ilçe teşkilat çalışanları da eşlik edecek.

“BÜTÜN DUYGULARI BİRARADA YAŞADIĞIMIZ AY”

Kutlama töreni hakkında açıklama yapan DSP İl Başkanı Halim Dedeoğlu; “Kasım ayı biz demokratik solcuların birçok duyguyu bir arada yaşadığı bir ay. 5 Kasım Ecevit’in 10 Kasım ATATÜRK’ ün vefat ettiği, 14 Kasım ise DSP’nin kuruluş tarihi. 15 Kasım ise Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kuruluş günü. DSP Kocaeli İl Örgütü olarak bu duyguların hepsini bir arada yaşamak için 14 Kasım’da Ankara Çankaya Belediyesi Vedat Dalokay Kokteyl Salonu’nda14.00’da gerçekleşecek olan kutlama etkinliğimize katılacağız” dedi.