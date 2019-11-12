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BİLNET’te “Atatürk’e sözlerim” yarışması

BİLNET Okulları Kocaeli Yerleşkesi’nde “Atatürk’e Sözlerim” şiir ve kompozisyon yarışmasını kazanan öğrenciler ödüllerini aldı.
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İzmit Tepeköy Mahallesi Egemenlik Caddesi’nde bulunan bin 400 öğrenci kapasiteli BİLNET Okulları Kocaeli Yerleşkesi’nde Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bütün yurtta olduğu gibi 10 Kasım ölüm yıldönümünde büyük bir saygı ve özlemle anıldı. Vefatının 81.yılında da aramızdan hiç ayrılmamış gibi fikirleri ve görüşleriyle gençlere ışık tutan Atatürk’ü anma programı okul bahçesinde saygı duruşu ve Atatürk büstüne çiçek takdimiyle başladı. Anaokulundan, Anadolu ve Fen liselerine kadar bütün sınıfların yer aldığı törenin ardından okul konferans salonuna geçildi.

ATATÜRK’E SÖZLERİM İNGİLİZCE YAZILDI

Konferans salonunda Atatürk’ün hayatı orotaryo eşliğinde öğrenciler tarafından anlatıldı. Duygusal törende Atatürk’ün sevdiği şarkılar ve veciz sözleri de sunuldu. BİLNET Okulları Kocaeli Yerleşkesi Yönetim Kurulu Başkanı Ali Korkmaz’ın da katıldığı anma programı İngilizce Bölümü tarafından düzenlenen “Atatürk’e Sözlerim” (My Words to Atatürk) şiir ve kompozisyon yarışmasını kazanan öğrencilere kitap çeki hediye edilen törenle sona erdi. Ödülleri Fen Lisesi 11-A’dan Yiğitcan Orak, 9-A’dan Ecem Topal ve Sude Dila Öztürk aldı.

Bugün 10:01 TSİ - Eğitim

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