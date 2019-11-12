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CHP Kartepe’de seçimler iptal!

CHP Kartepe’de başlayan delege seçimleri iptal edildi. İptal kararı hakkında İlçe Başkanı Tevfik Mayda olayın teknik bir hatadan meydana geldiğini belirtti.

Nazım Özgün Erbulan
Nazım Özgün Erbulan Tüm Haberleri
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kartepe İlçe Örgütü’nün delege seçim takvimine göre 8 Kasım tarihinde Ertuğrul Gazi Mahallesi ve Dumlupınar Mahallesi’nde başlayan delege seçimleri 24 Kasım’da sona erecekti. Arslanbey CHP üyesi tarafından verilen dilekçeyle seçimlerin en az 7 gün öncesinde, ilçe başkanlığının internet sitesi ile sosyal medya hesaplarından ilan edilerek üyelere SMS ile birdirilecek esasına uymadığı fark edildi. Bu dilekçe üzerine CHP 2019-3 sayılı İl ve İlçe Delege seçimlerinin yapılması hakkındaki genelgenin 10’uncu paragrafında yer alan hususa uymadığı görülerek delege seçimi için ilden görülen kurul tarafından seçimin iptaline karar verildi.

“USULSÜZ HERHANGİ BİR DURUM YOK”

Konuyla ilgili CHP Kartepe İlçe Başkanı Tevfik Mayda olayın teknik bir hatadan meydana geldiğini, usulsüz herhangi bir durum olmadığını belirtti. İlçe yönetimi iptal kararı üzerine yeni seçim takvimini belirleyerek duyurusunu gerçekleştirdi. Yeni takvime göre CHP Kartepe İlçe Delege seçimleri 14 Kasım Perşembe günü başlayacak, 24 Kasım Pazar günü sona erecek.

Toplam 32 mahalle bulunan Kartepe’de Derbent, Havluburun, Eşme, Ataevler ve Ataşehir mahalleleri dışında tüm mahalle delege seçimleri Kartepe İlçe Binasında gerçekleşecek. Yeterli üye sayısı olmayan Serinlik, Sultaniye, Pazarçayırı ve Karatepe mahallelerine ise atama yapılacak.

Bugün 10:09 TSİ - Siyaset

Muhabir Nazım Özgün Erbulan

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