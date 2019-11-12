Umuttepe-Sanayi hattında faaliyet gösteren 24 numaralı halk otobüsü seferini gerçekleştirirken ilginç bir olay yaşandı. İddialara göre seyir halinde olan ve yem dolu çuvalları taşıyan tırın dorsesinin brandası açıldı. Yeşeren Parkı mevkiinde halk otobüsünün üzerine bu esnada yem çuvalı devrildi. Yaşanan olay sonrasında halk otobüsünü kenara çeken şoför yolcuları başka bir araca aktardı. Yem çuvalı dolu tırın sürücüsü ise aracını durdurdu. Yaşanan olay nedeniyle halk otobüsünün seyri aksarken vatandaşlar ve öğrenciler de kısa süreli mağduriyet yaşadı.
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Kocaeli'de otobüsün üzerine çuval düştü
İzmit'te sabah saatlerinde yaşanan ilginç olayda Bayındırlık Konutları mevkinde seyir halinde olan 24 numaralı halk otobüsünün üzerine deyim yerindeyse gökten yem çuvalı düştü.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz