Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 10:42 TSİ- Gündem G: Bugün 13:32 TSİ

Kocaeli'de otobüsün üzerine çuval düştü

İzmit'te sabah saatlerinde yaşanan ilginç olayda Bayındırlık Konutları mevkinde seyir halinde olan 24 numaralı halk otobüsünün üzerine deyim yerindeyse gökten yem çuvalı düştü.
Video için play'e tıklayın

Umuttepe-Sanayi hattında faaliyet gösteren 24 numaralı halk otobüsü seferini gerçekleştirirken ilginç bir olay yaşandı. İddialara göre seyir halinde olan ve yem dolu çuvalları taşıyan tırın dorsesinin brandası açıldı. Yeşeren Parkı mevkiinde halk otobüsünün üzerine bu esnada yem çuvalı devrildi. Yaşanan olay sonrasında halk otobüsünü kenara çeken şoför yolcuları başka bir araca aktardı. Yem çuvalı dolu tırın sürücüsü ise aracını durdurdu. Yaşanan olay nedeniyle halk otobüsünün seyri aksarken vatandaşlar ve öğrenciler de kısa süreli mağduriyet yaşadı.

Bugün 10:42 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Gebze Belediyesi soruşturma başlattı mask
Gebze Belediyesi soruşturma başlattı
Tramvay artık Plajyolu'nda  mask
Tramvay artık Plajyolu'nda 
İzmit'te fuhuş operasyonu! mask
İzmit'te fuhuş operasyonu!
500 bin dolar ihracat yapana yeşil pasaport! mask
500 bin dolar ihracat yapana yeşil pasaport!
TÜBİTAK 13 personel alacak mask
TÜBİTAK 13 personel alacak
Tübitak Kocaeli'de şoförler alacak mask
Tübitak Kocaeli'de şoförler alacak
Anket İzmit Belediyesi 190 aracı kiralamalı mı, satın mı almalı?
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B
Meteoroloji'den yağmur uyarısı! mask
Meteoroloji'den yağmur uyarısı!
SSK emeklisine 4 müjde birden mask
SSK emeklisine 4 müjde birden
Yangın nedeniyle eğitime ara verildi mask
Yangın nedeniyle eğitime ara verildi
Gebze Belediyesi soruşturma başlattı mask
Gebze Belediyesi soruşturma başlattı
Tramvay artık Plajyolu'nda  mask
Tramvay artık Plajyolu'nda 
O şoförden Atatürk’e büyük saygısızlık mask
O şoförden Atatürk’e büyük saygısızlık

GALERİ

 Kocaeli’de otomobil kamyonete çarptı: 2 yaralı mask
 Kocaeli’de otomobil kamyonete çarptı: 2 yaralı
İzmit’te işçilerin kaldığı konteyner yandı mask
İzmit’te işçilerin kaldığı konteyner yandı
İzmit'te feci cinayet! mask
İzmit'te feci cinayet!
Yoldan geçenler kokuyu fark etti, ekipler harekete geçti mask
Yoldan geçenler kokuyu fark etti, ekipler harekete geçti
İş yerine giren hırsız çaldığı bozuk paralarla yakalandı mask
İş yerine giren hırsız çaldığı bozuk paralarla yakalandı
Sağır ve dilsiz oğlunu öldürdü! mask
Sağır ve dilsiz oğlunu öldürdü!
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL