Kocaeli'de otobüsün üzerine çuval düştü

Umuttepe-Sanayi hattında faaliyet gösteren 24 numaralı halk otobüsü seferini gerçekleştirirken ilginç bir olay yaşandı. İddialara göre seyir halinde olan ve yem dolu çuvalları taşıyan tırın dorsesinin brandası açıldı. Yeşeren Parkı mevkiinde halk otobüsünün üzerine bu esnada yem çuvalı devrildi. Yaşanan olay sonrasında halk otobüsünü kenara çeken şoför yolcuları başka bir araca aktardı. Yem çuvalı dolu tırın sürücüsü ise aracını durdurdu. Yaşanan olay nedeniyle halk otobüsünün seyri aksarken vatandaşlar ve öğrenciler de kısa süreli mağduriyet yaşadı.