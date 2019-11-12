Tesis 60 ay daha Lastik İş’in

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Lastik-İş Sendikası Genel Merkezi arasında 2010 yılında yapılan sözleşme ile Vinsan Kampüsü’nün bulunduğu arazi Lastik-İş Sendikası’na verilmişti. 2012 yılında ise imzalanan sözleşme ile tesisin işletilmesi 7 yıllığına Lastik-İş Sendikası’na kira karşılığı verilmiş, sözleşme ise bu yılın Mayıs ayında sona ermişti.

LASTİK-İŞ DIŞINDA KATILIM OLMADI

12 bin metrekare alanı açık, 2 bin 500 metrekare kapalı alanı mevcut Vinsan Tesisleri bugün tekrar ihaleye çıktı. Bugün BELDE A.Ş. tarafından gerçekleştirilen ihaleye Lastik-İş Sendikası dışında katılım olmadı. İhalede Lastik-İş Sendikası adına teklifleri Lastik İş Sendikası Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan yardımcısı Nejdet Ulusoy verdi.

2 MİLYON 160 BİN LİRA

Kapalı teklif usulü yapılan ihalenin kiralama süresi 60 ay, tesislerin aylık kira bedeli ise 35 bin 740 TL olarak belirlendi. 5 yıllık kiralama bedeli ise KDV hariç 2 milyon 144 bin 400 TL. Lastik-İş Sendikası ise ihaleye kapalı zarfta 35 bin 750 lira teklifte bulundu. Sendika, Kapalı zarf teklifinin ardından 3 defa sözlü teklifte bulundu. Birinci teklifte sendika aylık kirayı 35 bin 850 liraya çıkardı. Tekrar edilen sözlü arttırmada ise kira aylık 36 bin liraya çıkarıldı. Lastik iş sendikasının verdiği 36 bin liralık teklif ile sendika 5 yıllığına toplam 2 milyon 160 bin lira ödeme yapacak.