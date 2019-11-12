VM Medical Park Kocaeli Hastanesi'ne yeni beslenme uzmanı

VM Medical Park Kocaeli Hastanesi,hasta odaklı hizmet anlayışını ilke edinerek, deneyimli uzman hekim kadrosunu güçlendirmeyi sürdürüyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Derya Mergen, VM Medical Park Kocaeli Hastanesi'nde göreve başladı. Uzm. Dyt. Mergen’in uzmanlık alanları arasında;sağlıklı beslenme danışmanlığı, kilo verme / kilo alma, obezitede beslenme tedavisi, gebelik ve emziklik döneminde beslenme, gestasyonel diyabette beslenme tedavisi, diyabette beslenme tedavisi, mide botoksu sonrası beslenme, bariatrik cerrahi sonrası beslenme, kalp-damar hastalıklarında beslenme tedavisi, böbrek hastalıklarında beslenme tedavisi, kanserde beslenme, sindirim sistemi hastalıklarında beslenme, sporcu beslenmesi ve çocukluk çağı beslenmesi bulunmaktadır.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz