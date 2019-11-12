Gölcük'te yaşayan 17 yaşındaki K.K. annesi ile birlikte Gölcük Emniyet Müdürlüğü'ne giderek 2 yıl önce sosyal medyadan 17 yaşında olduğunu söyleyen N.G. ile tanışıp çıplak fotoğraflarını gönderdiğini ve bu kişinin şantajla kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu söyledi. K.K önceki gün polisi arayarak N.G'nin kendisiyle buluşmaya geldiğini ve şantajlarına devam ettiğini anlattı. Harakete geçen polis N.G'i K.K'nın evinin yakınlarında yakaladı. İşlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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17 yaşındaki kıza, şantajla tecavüz eden kişi tutuklandı
Gölcük'te sosyal medya hesabından 17 yaşında olduğunu söyleyerek kandırdığı K.K.'ye (17), şantaj ve tehdit ile cinsel saldırıda bulunduğu öne sürülen N.G(48) tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz