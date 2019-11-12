17 yaşındaki kıza, şantajla tecavüz eden kişi tutuklandı

Gölcük'te yaşayan 17 yaşındaki K.K. annesi ile birlikte Gölcük Emniyet Müdürlüğü'ne giderek 2 yıl önce sosyal medyadan 17 yaşında olduğunu söyleyen N.G. ile tanışıp çıplak fotoğraflarını gönderdiğini ve bu kişinin şantajla kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu söyledi. K.K önceki gün polisi arayarak N.G'nin kendisiyle buluşmaya geldiğini ve şantajlarına devam ettiğini anlattı. Harakete geçen polis N.G'i K.K'nın evinin yakınlarında yakaladı. İşlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.