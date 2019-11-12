Bilgi Köprüsü Kreşi Minikleri Atatürk ve Redif Müzesini gezdi

İzmit İnönü Caddesinde bulunan Atatürk ve Redif Müzesini öğretmenleri eşliğinde gezen minik öğrenciler tarihimizin önemli bir bölümüne yolculuk yapmış oldu. Aynı zamanda Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk hakkında da minik bilgiler öğrendi. Öğretmenlerinin anlatımıyla her alanı merakla inceleyen minikler oldukça heyecanlıydı. Öte yandan bütün yurtta olduğu gibi Bilgi Köprüsü Kreşi’nde de 10 Kasım’da anma programı yapıldı. Geniş okul bahçesindeki programa bütün sınıflar ve öğretmenleri katıldı