Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 11:30 TSİ- Eğitim G: Bugün 11:33 TSİ

Bilgi Köprüsü Kreşi Minikleri Atatürk ve Redif Müzesini gezdi

İzmit Yenişehir Mahallesi Karanfil Sokak’ta faaliyet gösteren Bilgi Köprüsü Kreş ve Gündüz Bakımevi’nin minikleri, 10 Kasım Haftasında anlamlı bir ziyaret gerçekleştirdi.
mask
+2
Haber albümü için resme tıklayın

İzmit İnönü Caddesinde bulunan Atatürk ve Redif Müzesini öğretmenleri eşliğinde gezen minik öğrenciler tarihimizin önemli bir bölümüne yolculuk yapmış oldu. Aynı zamanda Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk hakkında da minik bilgiler öğrendi. Öğretmenlerinin anlatımıyla her alanı merakla inceleyen minikler oldukça heyecanlıydı. Öte yandan bütün yurtta olduğu gibi Bilgi Köprüsü Kreşi’nde de 10 Kasım’da anma programı yapıldı. Geniş okul bahçesindeki programa bütün sınıflar ve öğretmenleri katıldı

Bugün 11:30 TSİ - Eğitim

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Körfez Orhan Gazi Anadolu Lisesi’nden muhteşem anma mask
Körfez Orhan Gazi Anadolu Lisesi’nden muhteşem anma
Türk Eğitim tarihinde 91 yıl sonra bir ilk mask
Türk Eğitim tarihinde 91 yıl sonra bir ilk
KOÜ'de 5 meslek yüksekokulu kapandı mask
KOÜ'de 5 meslek yüksekokulu kapandı
Özel Körfezim Koleji, Ata’yı andı mask
Özel Körfezim Koleji, Ata’yı andı
Kocaeli'de öğrenciler Atatürk için koştu mask
Kocaeli'de öğrenciler Atatürk için koştu
Seymen Koleji öğrencileri Ata'yı özlemle andı mask
Seymen Koleji öğrencileri Ata'yı özlemle andı
Anket İzmit Belediyesi 190 aracı kiralamalı mı, satın mı almalı?
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B
Meteoroloji'den yağmur uyarısı! mask
Meteoroloji'den yağmur uyarısı!
SSK emeklisine 4 müjde birden mask
SSK emeklisine 4 müjde birden
Yangın nedeniyle eğitime ara verildi mask
Yangın nedeniyle eğitime ara verildi
Tramvay artık Plajyolu'nda  mask
Tramvay artık Plajyolu'nda 
Gebze Belediyesi soruşturma başlattı mask
Gebze Belediyesi soruşturma başlattı
Sen gülerken millet ölmeye devam ediyor mask
Sen gülerken millet ölmeye devam ediyor

GALERİ

 Kocaeli’de otomobil kamyonete çarptı: 2 yaralı mask
 Kocaeli’de otomobil kamyonete çarptı: 2 yaralı
İzmit’te işçilerin kaldığı konteyner yandı mask
İzmit’te işçilerin kaldığı konteyner yandı
İzmit'te feci cinayet! mask
İzmit'te feci cinayet!
Yoldan geçenler kokuyu fark etti, ekipler harekete geçti mask
Yoldan geçenler kokuyu fark etti, ekipler harekete geçti
İş yerine giren hırsız çaldığı bozuk paralarla yakalandı mask
İş yerine giren hırsız çaldığı bozuk paralarla yakalandı
Sağır ve dilsiz oğlunu öldürdü! mask
Sağır ve dilsiz oğlunu öldürdü!
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL