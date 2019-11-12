Karaslan: Kocaeli’de yıllık 100 bin ton fındık üretiliyor

İzmit Ziraat Odası Başkanı Yusuf Karaaslan bugün İzmit Hoşgör Pastanesi’nde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Açıklamaya Karaaslan’ın yanı sıra yönetim kurulu üyelerinden Hasan Aktay, Ali Güneş, Mustafa Parmak, Feridun Solmaz, Mustafa Şener, Rahmi Kaya ve Ziraat Mühendisi Zeynep Çetin’de yer aldı.

“YÜZ BİN KİŞİ TARIMLA GEÇİNİYOR”

Kocaeli’nin tarım durumu hakkında açıklamalarda bulunan Karaaslan, “Kocaeli bir sanayi kenti de olsa tarım her zaman için var olan bir meslektir. Kocaeli’de 1 milyon 580 bin 216 dekar tarım alanı var. Bu tarım alanları İzmit, Kandıra, Körfez, Gebze, Gölcük ve Kartepe ilçelerinde bulunmakta. Bu ilçelerden 7’sinde ziraat odası var. Odamızda toplam 20 bin 327 aktif çiftçi kayıtlı. Kocaeli’de yaklaşık yüz bin kişi tarımla geçiniyor. Her yıl ziraat odamızda üye sayısı azalıyor. Bunun sebebi tarım maliyetlerinin yüksek olması. İlimiz siyasetçileri tarıma fazla önem vermiyor. Kocaeli’de Büyükbaş hayvan sayısı 120 bin” dedi.

“30 MİLYON TL”

Kocaeli’deki fındık durumu hakkında konuşan Karaaslan, “Kandıra her zaman fındıkta ön plana tutuluyor. İzmit ilçesinde yıllık 7 bin ton fındık üretilirken, Kartepe ilçesinde 6 bin ton fındık, Kandıra ilçesinde ise 69 bin ton, Başiskele 500 kilo, Derince 395 kilo, Gebze 146 kilo fındık üretiliyor. Toplamda Kocaeli’de yıllık 100 bin ton fındık üretiliyor. Kocaeli büyükşehir belediyesi son 5 yılda Kocaeli tarıma verdiği destek 30 milyon TL’dir. Büyükşehir Belediye eski Başkanımız İbrahim Karaosmanoğlu’na teşekkür ediyorum. Tahir Büyükakın’ın da destek olacağını umuyorum. En son kendisiyle görüştüğümüzde tarım bütçesinde her hangi bir kısıtlamaya gitmeyeceğinin sözünü verdi. Seçimler geçeli 7-8 ay oldu. 2019 yılında bize tohum desteği verdi. Kocaeli’de örnek bir tarım kenti yolunda olmaya doğru gidiyoruz. Kırsal kalkınma destek programlarından pek faydalanamıyoruz. Yardım miktarları merkezden Kocaeli’ye az geliyor. Bunun sebebi sanayi kenti olmamız. Ama bir sanayici ile bir çiftçi bir tutulmamalıdır” şeklinde konuştu.

“KOCAELİ’DE TARIM FUARI YOKTU”

İzmit Ziraat Odası’nın aidatlarını ödemeyen üyelerin cep telefonuna ihtar mesajı göndererek yasal işlem başlatılacağı uyarısında bulunmasına Tarım Hayvancılık Çiftçiler Birliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin Başkanı Faruk Tezer, tepki göstermiş, İzmit Ziraat Odası’nın çiftçilikle ilgisi olmadığını ve proje üretmediğinden yakınmıştı. Konuyla ilgili cevap veren Karaaslan şu ifadelere yer verdi: “ Cevap verme gereksinimi bile duymuyorum. Biz çok eski bir kurumuz. Çiftçilerin hakkını savunan bir odayız. Tarım fuarlarına üyelerimizi biz götürdük. Kocaeli’de tarım fuarı yoktu. Bunu yapan biziz. Biz bir yasal kuruluşuz. Biz mesajları üyelerimizi bilgilendirmek için atıyoruz. Biz bu arkadaşlara üyeliklerini bildirmek zorundayız. Aşırı miktarda bir üye aidatımız yok. Senelik 30-40 TL aidat parası. Odadan bir hizmet alıyorsanız. Bu parayı da ödeyin” ifadelerinde bulundu.

“ALDIĞININ NE OLDUĞUNU BİLMESİ LAZIM”

Ispanak zehirlenmesi hakkında da konuşan Karaaslan, “Kandıra, Durhasan, Bayraklı bölgelerinde ıspanak üretimi yapılmaktadır. İzmit’in dış ÇayırköyMuratköy, Yassıköy’de ıspanak üretimi yapılıyor ve günlük olarak İzmit haline geliyor ıspanakla ilgili haberlerin asılsız olduğu kanısındayız. Ispanağı gönül rahatlığıyla tüketebilirler. İstanbul tarım il müdürlüğümüzün yaptığı araştırmalarda ıspanakta herhangi bir zehirli maddeye rastlanmamıştır. Yabancı otlar olabilir pazardan aldığının ne olduğunu bilmesi lazım. Ispanakla yabancı otu ayıramayanlara yapacak bir şey yok” dedi.

"BORÇ YAPILANDIRMASI TALEP EDİYORUZ"

Karaaslan son olarak, “Tarımsal kredilerde faiz oranları şuanda tamamıyla düşürüldü. Yüzde 16’dan yüzde 12’ye çekildi. Yüzde 25 veya 50’ye varan süspansiyonlar yüzde 6’dan kredi kullanabilecek. İhtiyacım olan çiftçiler bankaya gidip yararlanabilir. Çok borçlu çiftçilerimiz var. Hükümetimizden borç yapılandırılması talep ediyoruz. Şu anda damızlık ithalatı durduruldu. Kendi iç pazarımızdan ihtiyaç karşılanacak. Bakanlıktan aldığımız mutlu bir haber oldu. Böyle giderse iç pazarda canlılık olacaktır” ifadelerinde bulundu.