TEM otogar(K1) köprülü kavşağı yapımı çalışmaları devam ediyor. İzmit ve Kandıra istikametlerinden TEM otoyolu ile otogara giriş sağlayan kolların bağlantıları yapılacak. Bu nedenle sürücülerin otoyol çıkışından sonraki K1 Köprülü Kavşağı Yalova üst bağlantı yolunu kullanarak D-605 yanyol, K1 Yahya Kaptan köprülü kavşağı altındaki erken dönüş cebinden otogar yönüne dönüş yaparak otogara erişim sağlayabilecek