TEM otogar(K1) köprülü kavşağı yapımı çalışmaları devam ediyor. İzmit ve Kandıra istikametlerinden TEM otoyolu ile otogara giriş sağlayan kolların bağlantıları yapılacak. Bu nedenle sürücülerin otoyol çıkışından sonraki K1 Köprülü Kavşağı Yalova üst bağlantı yolunu kullanarak D-605 yanyol, K1 Yahya Kaptan köprülü kavşağı altındaki erken dönüş cebinden otogar yönüne dönüş yaparak otogara erişim sağlayabilecek
Bugün 12:05 TSİ- Gündem Güncelleme: Bugün 12:12 TSİ
Sürücüler dikkat otogar yolu değişti!
TEM otogar(K1) köprülü kavşağı yapımı çalışmaları nedeniyle geçici bir güzergah oluşturuldu
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz