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Dünyanın en çok alkol tüketen ülkeleri açıklandı

Kişi başına en çok alkol tüketen ülkeler açıklandı. Listenin başında 12.3 litre ile Litvanya yer alırken Türkiye, 1.4 litre ile “en az içen” ülkeler arasında yer aldı.
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Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü’nün (OECD) “Bir Bakışta Sağlık 2019” (Health at a Glance) raporunda, kişi başına en çok alkol tüketen ülkeler açıklandı. Sputnik’te yer alan habere göre; Litvanya, ortalama 12.3 litre ile zirvede yer alırken 11.8 litre ile Avusturya ikinci, 11.7 litreyle Fransa da üçüncü oldu. İlk beşte ayrıca Çekya (11.6) ve Lüksemburg (11.3) yer alıyor. Kişi başına ortalama 11.2 litre alkol tüketen Letonya ve İrlanda 6. sırayı paylaşırken Macaristan ve Rusya, 11.1 litre yedinci sırada gösterildi.

"EN AZ İÇEN"

İlk ona ayrıca Almanya (10.8 litre), Portekiz (10.7 litre) ve Polonya (10.6 litre) girmeyi “başardı”. Rapordaki grafiğe bakıldığında, Rusya’nın “en çok alkol tüketen ülke” olarak gösterildiği 2007’den bu yana bu göstergede önemli ölçüde gerilediği görülüyor. Endonezya (0.3 litre), Türkiye (1.4 litre), İsrail (2.6 litre), Hindistan (3.0 litre) ve Kosta Rica (3.8 litre) “en az içen” ülkeler oldu. Değerlendirilen neredeyse tüm ülkelerde kişi başına alkol tüketimi 2007-2017 döneminde düşüş gösteriyor.

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