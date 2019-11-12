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"Ispanakla ilgili haberler asılsız"

İzmit’in ıspanağına kefil olan İzmit Ziraat Odası Başkanı Yusuf Karaaslan: “Ispanakla ilgili haberlerin asılsız olduğu kanısındayız.”dedi
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İzmit Ziraat Odası Başkanı Yusuf Karaaslan bugün İzmit Hoşgör Pastanesi’nde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Açıklamaya Karaaslan’ın yanı sıra yönetim kurulu üyelerinden Hasan Aktay, Ali Güneş, Mustafa Parmak, Feridun Solmaz, Mustafa Şener, Rahmi Kaya ve Ziraat Mühendisi Zeynep Çetin’de yer aldı.

"ISPANAKLA İLGİLİ HABERLER ASILSIZ"

Ispanak zehirlenmesi hakkında konuşan Karaaslan, “Kandıra, Durhasan, Bayraklı bölgelerinde ıspanak üretimi yapılmaktadır. İzmit’in dış Çayırköy Muratköy, Yassıköy’de ıspanak üretimi yapılıyor ve günlük olarak İzmit haline geliyor ıspanakla ilgili haberlerin asılsız olduğu kanısındayız. Ispanağı gönül rahatlığıyla tüketebilirler. İstanbul tarım il müdürlüğümüzün yaptığı araştırmalarda ıspanakta herhangi bir zehirli maddeye rastlanmamıştır. Yabancı otlar olabilir pazardan aldığının ne olduğunu bilmesi lazım. Ispanakla yabancı otu ayıramayanlara yapacak bir şey yok” dedi.

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