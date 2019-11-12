Alınan bilgiye göre Gebze Tavşanlı Mahallesi D-100 karayolu yan yolda meydana seyir halinde olan M.K. (32) idaresindeki 34 UU 5084 plakalı otomobil, karşıdan karşıya geçmek isteyen Enver Özerden (55) isimli vatandaşa çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Enver Özerden yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahalesinin ardından Fatih Devlet Hastanesine kaldırdı. Yaralı Enver Özerden burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay ile ilgili araç şoförü M.K. ise Jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Tamamlanan işlemlerinin ardından sürücü Gebze adliyesine sevk edildi.
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Otomobilin çarptığı yaya öldü
Gebze Tavşanlı Mahallesinde meydana gelen trafik kazasında otomobilin çarptığı Enver Özerden kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz