Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmit, Gebze ve Körfez ilçelerinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından düzenlenen operasyonlarda 13 kişi gözaltına alınırken farklı miktarlarda uyuşturucu maddeler ve uyuşturucu ticaretinden elde edilen bir miktar para ele geçirildi. Gözaltına alınan 13 kişiden 9’una uyuşturucu kullanmak ve satın almaktan işlem yapılırken 4 kişi ise uyuşturucu madde ticareti yapmaktan işlem gördü. 9 kişi tamamlanan işlemlerinin ardından serbest bırakılırken 4 kişinin ise emniyette işlemleri devam ediyor.
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Torbacılara operasyon: 13 gözaltı
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından İzmit, Gebze ve Körfez ilçelerinde sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 13 kişi gözaltına alındı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz