Torbacılara operasyon: 13 gözaltı

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmit, Gebze ve Körfez ilçelerinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından düzenlenen operasyonlarda 13 kişi gözaltına alınırken farklı miktarlarda uyuşturucu maddeler ve uyuşturucu ticaretinden elde edilen bir miktar para ele geçirildi. Gözaltına alınan 13 kişiden 9’una uyuşturucu kullanmak ve satın almaktan işlem yapılırken 4 kişi ise uyuşturucu madde ticareti yapmaktan işlem gördü. 9 kişi tamamlanan işlemlerinin ardından serbest bırakılırken 4 kişinin ise emniyette işlemleri devam ediyor.