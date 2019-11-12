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Şanlıurfalılar Öğretmenlere özel gece düzenleyecek

Kocaeli Şanlıurfalılar Derneği, MÜSİAD Sosyal Tesisleri’nde öğretmenler gününe özel 23 Kasım akşamı 20.00-23.00 saatleri arasında bir gece düzenleyecek

Yasemin Kaya
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Öğretmenler gününe özel MÜSİAD Sosyal Tesisleri’nde düzenlenecek olan gecede Mehmet Sait Sümer ve ekibi sahne alacak. Gecede Şanlıurfa’nın yemekleri çiğköfte, lahmacun, baklava, özel Şanlıurfa lebeni ve yeşil salata gibi yöresel lezzetlerin ikramıda yapılacak.

“GECEDEN SONRAKİ HAFTA KONGREMİZ OLACAK”

Kocaeli Şanlıurfalılar Derneği Başkanı Cebrail Aydın gece öncesi hemşehrilerine seslenerek “Kıymetli hemşehrilerim, öğretmenlerimiz en büyük değerlerimizdendir bu geceyi öğretmenlerimiz adına düzenliyoruz.  Bu gecenin bir amacı da derneğimizin önümüzdeki 1 yılına daha güvenle bakabilmektir. Hepinizden ricam azami gayret gösterip çevrenize ulaşmanız ve geceye daha çok katılım sağlamanızdır. Ayrıca geceden sonraki hafta kongremiz olacak. Çevrenizde gücümüze güç katacak hemşehrilerimizi lütfen derneğimize davet ediniz” ifadelerini kullandı.

 

Bugün 13:40 TSİ - Yaşam

Muhabir Yasemin Kaya

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