İrfan Seyrek hayatını kaybetti

İzmit’te geniş bir kesim tarafından tanılan ve sevilen, ünlü fotoğrafçı rahmetli Fahri Seyrek-Nazife Seyrek çiftinin evlatları İrfan Seyrek(72) İstanbul’da hayatını kaybetti. Merhumun cenazesi 14 Kasım Perşembe günü, İstanbul Şişli Camii’nde kılınacak olan öğle namazının ardından kaldırılacak.

Kocaeli Gazetesi olarak ailesi ve sevenlerine sabır dileriz...