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Kocaeli’de bu sistem engelliyi mağdur ediyor!

Yüzde 99 engelli raporu bulunan Kocaeli Kent Konseyi Engelli Meclisi Yönetim Kurulu Üyesi Adnan Sertel otobüslerde bulunan kent kart sistemi nedeniyle mağdur edildi. Sertel konuyla ilgili, “Artık bizim de haklarımızın korunacağı hep ötelene itelene aşağılanmadan yaşayabileceğimiz bir ortam bir şehir bir ülke olsun istiyorum” dedi.

Nazım Özgün Erbulan
Nazım Özgün Erbulan Tüm Haberleri
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Pazartesi günü (dün) öğle saatlerinde yüzde 99 engelli raporu bulunan dördüncü evre kanser hastası, Kocaeli Kent Konseyi Engelli Meclisi Yönetim Kurulu ÜyesiAdnan Sertel (58) isimli vatandaş, Acıbadem Hastanesi karşısında bulunan duraktan 58 numaralı 41 J 0249 plakalı otobüse engelli kent kartını basarak binerek İzmit Yeni Mahalle Buse Sokak’ta indi. İşini bitirmesinin ardından yarım saat sonra tekrar otobüs bekleyen Sertel, indiği otobüsün tekrar geldiğini gördü. Otobüse binen Sertel kartını tekrar okuttuğu zaman makineden ‘Gösterilmiş kart’ uyarısı verildi. İddialara göre araç sürücüsü Sertel’in ücreti vermesini ya da araçtan inmesi gerektiğini belirtti.

“PARALI KENT KARTI KULLANARAK BİNİYORUZ”

Sertel durumu şoföre anlatsa da, şoför Sertel’i araçtan indirdi. Sertel o anları, “Ben gelirken aynı araçla geldiğimi anlatmaya çalıştım ve belediyeye bildireceğimi söyledim fakat sürücü dalga geçer gibi arkadan plakayı yazmayı unutma diyerek beni araçtan indirdi. Onlarca yolcunun olduğu araçtan indirilmek çok ağırıma gitti, kartım var nasıl olsa diye aceleyle çıkarken yanıma para almamıştım yoksa sürücünün istediği dört lira umurumda olmaz verir paramı biner o mahcubiyeti yaşamak zorunda kalmazdım. Aksi gibi her gün yanımda taşıdığım içinde bakiye olan kartımı da eşime vermiştim, çünkü benzer olaylarla o kadar sık karşılaşıyorum ki, üst geçit asansörlerinde bile kullansak belirlenen süre geçmemişse engelli kent kartımız ilk bindiğimiz otobüste gösterilmiş kart uyarısı verdiği için paralı kentkartı kullanarak biniyoruz” cümleleriyle anlattı.

“ARTIK BİRİLERİ DUR DESİN”

Sertel söz konusu olay ile ilgili, “Bugüne kadar ulaşım müdürlüğüne bildirdiğim hiç bir olayda sonuç alamadım üstelik her defasında ben haksız ve yersiz şikayet ediyormuşum gibi dönüşler oldu, oysa bir engelli olarak benim de hakkımı, hukukumu, onur ve haysiyetimi koruyacak bir makam bir mevki olsun isterdim, ama hiç olmadı. Dün gece sabaha kadar üzüntümden ve kahrımdan uyuyamadım, artık bizim de haklarımızın korunacağı hep ötelene itelene aşağılanmadan yaşayabileceğimiz bir ortam bir şehir bir ülke olsun istiyorum, bunun için her türlü yerel ve ulusan basın dahil gerek Kocaeli Valiliği, İzmit Kaymakamlığı, Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Ulaştırma Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Karayolları Genel Müdürlüğü hatta Cumhurbaşkanlığı makamına varana kadar her yere yazacağım, bunca haksızlığa hukuksuzluğaartık birileri dur desin, çok ağırıma gidiyor intihar etmeyi bile düşündüm ama benim varlığıma bel bağlamış bana muhtaç bir ailem bir küçük kızım var onları da düşünmek zorundayım” şeklinde konuştu.

“İSMİMİ ALMAYA GEREK BİLE DUYMADILAR”

Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Müdürlüğü’ne dilekçe verdiğini belirten Sertel,SS 5 noluŞehiriçi Toplu Taşıyıcılar Kooperatifi’ne de dilekçe vermek istedim. İkinci katta başkan yardımcısı Bilal Bey’e yönlendirdiler. Olayı anlattım fakat o da sürücünün haklı olduğu kentkart okutmadan veya para vermeden kimsenin bindirilmemesi talimatının verildiğini söyledi, oysa her şey para demek değil ki engelli insanların kırılan gururunun hiç mi değeri yok, nitekim ismimi bile almaya gerek duymadılar kerhen ‘bir şöförün kamerasından bakarız’ dedi, sürücü yüzde yüz haksız bile olsa 120 lira ağır para cezası verilir ama bu olaydan bir şey çıkmayacağını zaten yüzlerce farklı şoförün çalıştırıldığını hepsinin denetlenme ya da eğitilmesinin mümkün olmayacağını, engellilerin gereksiz yere defalarca araçlara bindiğini filan anlattı, Oysa bu ülkede kendi aracı içinde sigara içene bile binlira ceza kesen devlet engelliyi araçtan indiren sürücüye en fazla 120 lira ceza kesebilirmiş yani oradan da bir sonuç çıkmayacağı ortada.Ben otuziki yılını engelli derneklerinde engelli sorunlarına çözüm bulmaya çalışan halen Kocaeli Kent Konseyi Engelli meclisinde yönetim kurulu üyeliği yaparken derdimi anlatamazken diğer engelli arkadaşlarım ne yapsın bu koşullardasahi biz derdimizi kime nasılanlatacağız” dedi.

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Muhabir Nazım Özgün Erbulan

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